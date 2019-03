Bianconeri a quattro vittorie dallo scudetto Serie A. Kean entra e risolve, Juventus-Empoli 1-0 Bene i toscani nel primo tempo, i padroni di casa fanno molto meglio nella ripresa. L'azzurro entra al 69' e mette il sigillo al 72'

Tre punti col minimo sforzo per la Juventus, ora a quattro vittorie dallo scudetto. All'Allianz Stadium l'Empoli cede 1-0. I toscani pagano nella ripresa lo sforzo fatto nel primo tempo, quando aggrediscono i bianconeri in ogni zona del campo. Protagonista (dopo i due gol in altrettante partite con l'Italia) Moise Kean, che entra e risolve il match.Nel riscaldamento problemi per Dybala, Allegri inserisce Bentancur e gioca col centrocampo a quattro. Davanti Mandzukic con Bernardeschi che svaria. Andreazzoli col 3-5-2, Farias e Caputo le punte. Bianconeri abulici, a dir poco, l'Empoli capisce che può fare la partita. Rugani riesce a mettere una pezza sulle incursioni in area dei toscani. Krunic, allora, ci prova due volte dal limite e sfiora il palo. La fase offensiva della Juve è tutta nel colpo di testa di Mandzukic su cross di Matuidi: Dragowski riesce a respingere in qualche modo. All'intervallo lo Stadium fischia insoddisfatto la prestazione degli uomini di Allegri.Un po' più vivace la Juve nella ripresa. Bernardeschi tre volte pericoloso, scheggia pure la traversa in un'occasione. Allegri manda in campo Spinazzola al posto di Alex Sandro e poi Kean per Matuidi. Ed è proprio l'attaccante azzurro a fare centro dopo appena tre minuti dall'ingresso in campo (72'): lancio di Chiellini, ottima sponda di testa di Mandzukic per l'inserimento del millennial. Che però sbaglia qualche minuto dopo un'occasione favorevolissima (bravissimo Dragowski) su ghiotto invito di Pjanic. tre cambi simultanei per Andreazzoli: Ucan, Acquah e Pasqual per Pajac, Krunic e Maietta. Allegri, invece passa alla difesa a tre con Caceres per Bernardeschi. L'Empoli, mai visto avanti nella ripresa, riesce a mettere qualche palla in area negli ultimi minuti senza preoccupare Szczesny e soci.