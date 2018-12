Ultima giornata del girone d'andata Serie A. Keita fa felice l'Inter a Empoli. La Roma espugna Parma, pari fra Lazio e Torino I nerazzurri consolidano il terzo posto, Nainggolan resta in panchina. I giallorossi passano 2-0 coi gol nella ripresa di Cristante e Under. Emozioni forti all'Olimpico: rigore di Belotti e Milinkovic-Savic fra mille occasioni. Tripletta di Ilicic nel roboante 6-2 dell'Atalanta sul campo del Sassuolo. Prima vittoria in campionato del Chievo, ne fa le spese il Frosinone

L'Inter supera a pieni voti lo scoglio Castellani, la Lazio inciampa in casa col Torino e riesce a ottenere un pari difficilissimo. La Roma dà continuità al successo di Santo Stefano col Sassuolo espugnando Parma. L'ultima giornata del girone di andata, e dell'anno 2018, decreta che i nerazzurri consolidano il terzo posto a 39 punti e mettono nel mirino il Napoli, mentre i giallorossi ritornano con forza in corsa per la Champions: 30 punti contro i 32 dei 'cugini'.Al 'Castellani' Spalletti lascia in panchina Nainggolan, convocato dopo la punizione ma non schierato. L'Empoli gioca una partita gagliarda e fa correre qualche rischio non preventivato ai nerazzurri, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa viene fuori la maggiore qualità dell'Inter che trova il gol partita con la bellissima girata di Keita al 72'. Mancano il raddoppio lo stesso Keita e Icardi, brivido per Handanovic nel recupero sulla conclusione di Zajc.All'Olimpico partita per cuori forti e ricca di polemiche fra Lazio e Torino. I gol li segnano Belotti su rigore al 48' del primo tempo (fallo di Marusic sullo stesso attaccante) e Milinkovic-Savic al 62' con un bellissimo diagonale dai 18 metri a fissare l'1-1. Sul tabellino, alla voce cattivi, ci finiscono Marusic e Meité, espulsi rispettivamente all'86' e al 90'. Ma la gara è un continuo alternarsi di occasioni, con i granata che non subiscono minimamente la pressione di giocare in casa della quarta in classifica e vanno vicini al colpaccio (da notare che nell'azione precedente al pari biancoceleste De Silvestri si divora letteralmente il raddoppio e nel finale lo stesso difensore centra il palo). La Lazio protesta moltissimo per un intervento (rischioso per usare un eufemismo) di Meité su Acerbi.Alla Roma basta accelerare nel secondo tempo per avere ragione di un Parma non in un ottimo momento. Al 'Tardini' nel primo tempo Olsen è bravissimo a disinnescare Siligardi a tu per tu. Dzeko (al rientro dal 1') non è al meglio, ci pensano allora Cristante (girata di testa su corner al 58') e Under (75', servito da Pellegrini) a fissare il 2-0 che alla fine sta pure stretto ai giallorossi. A Marassi, invece, non ci sono reti fra Genoa e Fiorentina in una partita comunque ricca di occasioni. Per i rossoblù un punto importante per allontanare la zona critica, i viola restano nella terra di nessuno.A Reggio Emilia è festival del gol fra Sassuolo e Atalanta. Fanno festa gli orobici, 6-2, e si piazzano in piena zona Europa. Apre lo score il solito Zapata (19'), al 10° gol in campionato ovvero il 9° nelle sei partite giocate a dicembre. Raddoppio al 42' col tiro di Gomez, aiutato da una deviazione. Nella ripresa accorcia subito Duncan (51') e altrettanto rapidamente Mancini, su azione d'angolo, ristabilisce il margine (54'). Duncan fa presto doppietta (57'), anche lui con deviazione, poi chiude i conti la tripletta di Ilicic (74', 86' e 92'), entrato in campo al 63'.Si rilancia l'Udinese che supera 2-0 il Cagliari al Friuli. Nicola aveva promesso un atteggiamento più aggressivo e i bianconeri lo hanno ascoltato. Sardi presto in sofferenza, Pussetto va in gol al 39'. A inizio ripresa, 50', rosso per Ceppitelli che taglia le gambe al Cagliari. Raddoppio di Behrami al 57', al 61' bravissimo Cragno a neutralizzare il rigore di Lasagna. Nota stonata per i friulani il rosso a Mandragora (78') a risultato acquisito.L'anno si chiude col primo successo del Chievo nella sfida fra ultima e penultima della lista al Bentegodi. L'1-0 lo sigla al 76' Giaccherini con una magnifica punizione. Frosinone in dieci dal 58' per la doppia ammonizione a Capuano comminata nella stessa azione (insolita ma ottima l'interpretazione dell'arbitro Rocchi), la classifica per i ciociari (fermi a 10 punti, mentre i clivensi salgono a 8) si complica tantissimo.