L'anticipo del turno infrasettimanale Serie A. L'Atalanta espugna l'Olimpico, Zapata e Pasalic affondano la Roma Nella ripresa matura lo 0-2 degli orobici che volano a 10 punti e scavalcano i giallorossi fermi a 8

Atalanta formato Champions all'Olimpico, la Roma marca la prima sconfitta in campionato con lo 0-2 costruito dagli orobici nel secondo tempo. Gli ospiti (che salgono a 10 punti e scavalcano i giallorossi fermi a 8) ne hanno molto di più nella ripresa e vincono con pieno merito l'anticipo del turno infrasettimanale.Florenzi nella linea di trequarti, con Pellegrini e Zaniolo. Spinazzola terzino, Fonseca lancia Smalling dal 1'. Gasperini senza punte di ruolo, davanti giostrano Ilicic con Gomez e Malinovskiy (più arretrati). Le due squadre si affrontano a viso aperto, con buon ritmo. La conclusione di Gomez non impensierisce Pau Lopez. Kolarov ci prova su punizione, alto. Poi grandissima occasione per Dzeko, che riceve tutto solo defilato sulla destra, eccellente l'intervento di Gollini. ilicic si mette in proprio con un destro al volo che non trova il bersaglio.L'Atalanta comincia la ripresa all'arrembaggio, ma le scelte sbagliate in rifinitura di Gomez e Malinovsiy aiutano la Roma a non correre rischi. De Roon riesce a liberare il destro, centrale per Pau Lopez. Risponde Dzeko con un'accelerazione conclusa con un tiro addosso a Gollini. Al quarto d'ora, clamorosa occasione per Zaniolo che va via sulla fascia aiutato da uno svarione di Palomino: il fantasista giallorosso entra in area, salta Gollini, ma si fa recuperare da Toloi sul tiro. Le panchine provano a 'muovere' la partita. Zapata per Ilicic fra gli orobici, Mkhitaryan per Zaniolo fra i padroni di casa (oltre a Juan Jesus per Spinazzola, causa infortunio). L'Atalanta ne trae i benefici maggiori. Cross di Gomez, colpo di testa di Palomino a lato di niente. Pochi secondi dopo (70'), Gomez per Freuler che innesca subito Zapata, controllo un passo e siluro sotto la traversa. La Roma accusa il colpo, Hateboer (su grande suggerimento di Zapata) manca il raddoppio. L'ultima mossa di Fonseca è Kalinic (per Fazio, Florenzi si abbassa a terzino e Juan Jesus va centrale). Il croato ha subito una grande occasione su pasticcio della difesa in affanno su Dzeko, Gollini lo mura. Gasperini prova a blindarsi con Gosens per Malinovskiy. La Roma preme senza trovare spiragli. Zapata si divora il raddoppio (palo scheggiato) dopo una splendida progressione di Hateboer. Entra anche Pasalic (per Gomez) ed è subito decisivo. Punizione sulla fascia, difesa della Roma paralizzata, il croato prolunga sul secondo palo dove De Roon, solissimo, chiude il conto al 90' esatto.