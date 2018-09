L'anticipo del turno infrasettimanale Serie A. L'Inter 'espugna' San Siro, Fiorentina piegata 2-1 Rigore di Icardi (al primo gol in campionato) a fine primo tempo. Pari viola con Chiesa (Handanovic beffato dalla deviazione di Skriniar), decide D'Ambrosio su uno svarione della difesa. Per i nerazzurri il primo successo casalingo arriva alla sesta giornata

Condividi

Il turno infrasettimanale (sesta giornata della serie A) sblocca l'Inter a San Siro. Nell'anticipo i nerazzurri centrano la prima vittoria casalinga del campionato superando 2-1 la Fiorentina. Viola affondati nel loro momento migliore, quando avevano risalito la china e puntavano a fare bottino pieno. Ma una distrazione difensiva ha indirizzato i tre punti sull'altra sponda. Tre punti che significano proprio l'aggancio in classifica a quota 10.Spalletti premia Candreva (sulla trequarti con Nainggolan e Perisic) dopo la buona prova con la Samp, a centrocampo sempre Vecino e Brozovic. Pioli col 4-3-3, nel tridente c'è Mirallas al posto di Pjaca. E' proprio il belga a infiammare la partita dopo pochi minuti: rasoiata dal limite, palo pieno. Risponde subito l'Inter, con Candreva che spreca dopo la respinta difettosa di Lafont. Poi contropiede condotto da Nainggolan con perfetta imbucata per Icardi che però tira debolmente. Partita vivace, i nerazzurri prendono campo e provano ad aggirare la retroguardia. La Fiorentina sa però rendersi pericolosa. Chiesa è bravissimo a pescare Simeone, l'argentino si fa ipnotizzare da Handanovic in uscita. A fine frazione il vantaggio dei padroni di casa. Cross di Candreva, Vitor Hugo in corsa a due metri sfiora con le dita; il Var richiama Mazzoleni che decide per il rigore, perfettamente trasformato da Icardi (al primo gol in campionato) al 45'.L'Inter comincia col piede giusto la ripresa, la Fiorentina pressata va spesso in affanno. Eppure le basta un episodio per raddrizzare la situazione. Al 53', su sviluppo di un corner, Benassi blocca magistralmente una ripartenza di Nainggolan sulla trequarti nerazzurra, il pallone scivola verso Chiesa che non ci pensa e calcia un pallone non irresistibile che beffa Handanovic per la deviazione di Skriniar. Pioli non si fa distrarre dall'euforia, vede che i suoi hanno problemi di gamba e toglie Simeone inserendo Pjaca. Spalletti cambia Candreva con Politano. Ma ora c'è molta Fiorentina in campo. Cross di Chiesa, Pjaca salta di testa ma spedisce addosso a D'Ambrosio, palla verso Benassi che gira al volo addosso a Skriniar. Poi Chiesa semina il panico in area e prova a sorprende Handanovic (reattivo) con un tocco di punta. Pioli inserisce Gerson per Edimilson, Spalletti prova a capovolgere l'inerzia con Keita per Vecino. Ma lo aiuta di più una dormita della Fiorentina. Al 77', rimessa laterale con palla verso D'Ambrosio che sfrutta l'uscita a vuoto di Vitor Hugo, dialoga con Icardi e si presenta da solo a battere Lafont. Pioli si gioca la carta Vlahovic (esce Benassi), Spalletti chiude con Gagliardini (per Perisic). A inizio recupero Vlahovic sciupa malamente di testa il pari offertogli da Biraghi.