Seconda giornata del campionato Serie A. L'Inter fatica ma passa a Cagliari, il Torino regola l'Atalanta a domicilio La squadra di Conte passa 2-1 in Sardegna senza brillare. Altalena fra granata e orobici, finisce 2-3. Tripletta di Berardi nel Sassuolo che travolge 4-1 la Sampdoria. Colpo del Parma a Udine (1-3), il Genoa supera 2-1 la Fiorentina. Il Verona passa 0-1 a Lecce nella sfida fra neopromosse

Condividi

Tre in testa a punteggio pieno dopo due partite. E' il verdetto principale della seconda giornata di campionato, conclusa dal 'blocco' di partite della domenica sera. Alla Juventus, a quota sei, si aggiungono Inter e Torino. I nerazzurri di Conte vincono a Cagliari senza brillare, ma sfruttando cinicamente gli episodi. I granata vincono una bella partita a viso aperto sul campo dell'Atalanta. Spiccano il poker del Sassuolo (tripletta di Berardi) su una Sampdoria senza identità e il colpo del Parma a Udine. Ulteriore tonfo della Fiorentina, battuta a Marassi dal Genoa. Il Verona vince a Lecce nel duello fra le neopromosse.L'ex Nainggolan alle spalle di Cerri e Joao Pedro nel 4-3-1-2 di Maran che fa subito esordire in porta Olsen (appena arrivato dalla Roma). Conte conferma il 3-5-2 che ha sotterrato il Lecce a San Siro: Ranocchia in difesa, Candreva e Asamoah sulle corsie, Lukaku e Lautaro punte. Partita non brillante, i sardi sbagliano molto ma gli ospiti non sempre ne approfittano. Il gol che sblocca la partita arriva al 27' per il colpo di testa di Lautaro su cross di Sensi. L'arbitro Maresca in un primo tempo annulla su segnalazione del guardalinee, il Var corregge (l'argentino è tenuto in gioco millimetricamente da Nainggolan). Confusa la reazione del Cagliari, che ha comunque una chance clamorosa con Cerri, che sbaglia. La punta viene sostituita da Simeone (al debutto in rossoblù) a inizio ripresa. Ma è tutto un altro Cagliari quello che rientra dagli spogliatoi. Pressione costante che porta al pareggio, ispirato dal cross di Nandez e trasformato dall'imperioso stacco di Joao Pedro (50'). L'Inter non fa fluire il gioco, ma ha gli uomini che possono cambiare una partita. Alla 'Sardegna Arena' brilla Sensi che prima colpisce la traversa su punizione, poi si procura abilmente (sgambetto di Pisacane) il rigore che Lukaku trasforma (72'). Il belga potrebbe chiudere anzitempo la gara, ma sciupa una facile opportunità. Tre punti all'Inter.Si gioca a Parma per la temporanea indisponibilità nel nuovo 'Azzurri d'Italia' (si stanno completando i lavori per aprire una parte delle tribune). Gasperini col solito 3-4-1-2, Gomez alle spalle di Ilicic e Zapata. Mazzarri anche lui col tradizionale 3-5-2, Berenguer affianca Belotti nell'attacco. Vivace la partita del 'Tardini', gli ospiti aprono lo score al 24' quando Bonifazi incorna il cross di Baselli. Gli orobici capovolgono la partita come avevano fatto nella prima giornata a Ferrara e questa volta il mattatore è Zapata. Al 38' il colombiano scatta sul filtrante di Pasalic e trafigge Sirigu in diagonale. Al 54' riceve da Gomez, si fa luce in area e buca un impreciso Sirigu. Il vantaggio dura poco. Al 57' Berenguer triangola con Meite e beffa Gollini sul secondo palo. Gasperini si affida al talismano Muriel (per Pasalic), ma stavolta la mossa non ha successo. Anzi, è il Torino ha portare via l'intera posta con il colpo di testa di Izzo (66') su piazzato del solito Baselli. L'ultima chance nerazzurra è sul colpo di testa di Hateboer, che sfila vicino al palo.I neroverdi di De Zerbi riscattano il ko interno col Torino, mentre i doriani incassano la seconda sconfitta di fila dopo quella con la Lazio; per la squadra di Di Francesco, sette gol al passivo in due partite, più che un campanello d’allarme. Il primo tempo è uno show di Berardi che segna una tripletta: al 29’ chiude col sinistro una bella iniziativa di Caputo che si “beve” Murillo; al 36’ incorna in rete un traversone dalla sinistra di Duncan; al 43’ fulmina Audero con un sinistro a girare sul palo lontano partendo da destra. Al 46’ i blucerchiati restano in dieci per il rosso diretto a Vieira per un’entrataccia su Peluso. In avvio di ripresa il Sassuolo cala il poker: filtrante di Muldur per Traoré e palla per la quarta volta alle spalle di Audero (47’). Nel secondo tempo, rete della Samp su rigore: fallo di Duncan su Ekdal, Quagliarella dal dischetto accorcia le distanze (67’). All’89 un cross di Muldur deviato da Colley si stampa sul palo.Il Grifone, reduce dal pareggio in casa della Roma, sale a 4 punti grazie a una vittoria costruita nel primo tempo. Per i viola seconda sconfitta di fila dopo quella interna col Napoli: inizio da dimenticare per la compagine di Montella. Viola insidiosi in avvio, ma Boateng e Chiesa non hanno la mira giusta, mentre i padroni di casa colgono il palo con un colpo di testa di Romero su corner di Schone. E di testa su corner (corto) segna Zapata il vantaggio rossoblù (11’). Dragowski si oppone a una conclusione ravvicinata di Radovanovic. Nella ripresa, dopo un’iniziativa viola di Boateng, chance per il Genoa, che va vicino al gol anche con Kouamé che poi lo trova per davvero al 65’ sfruttando un lungo lancio del suo portiere Radu. Al 70’ la Fiorentina rischia di subire il terzo gol: prima Dragowski rimedia su una conclusione deviata di Lerager, poi la traversa nega il gol a Radovanovic. Al 72’ staffetta viola tra Boateng e Ribéry. Un colpo di testa di Vlahovic fuori di poco è il preludio al gol della Fiorentina, che arriva su rigore (fallo di Romulo su Dalbert) di Pulgar (76’). Nel finale pressione viola, ma Radu dice no a Ribéry, poi a tempo scaduto Chiesa colpisce il palo esterno e poi si fa respingere una conclusione dal portiere blucerchiato.Nello scontro tra due neopromosse, prezioso successo degli scaligeri, che salgono a 4 punti dopo il pareggio interno con il Bologna. Salentini, travolti dall’Inter all’esordio, ancora senza punti. Al 21’ palo del Verona: Rrahmani prolunga un pallone di Veloso, Zaccagni in acrobazia colpisce il montante. Scaligeri ancora pericolosi con Faraoni e Lazovic. Nel recupero di frazione, Mancosu ha la prima palla gol per i giallorossi ma non inquadra la porta. Il gol vittoria del Verona arriva all’81’ con la firma di Pessina, che di sinistro capitalizza un assist Zaccagni. All’87’ il Lecce ha una chance per pareggiare, ma sulla conclusione di Mancosu il portiere dell’Hellas Silvestri si distende e devia in corner.La vittoria dei friulani sul Milan viene spazzata via dalla rimonta al Friuli dei ducali, che mandano in archivio la sconfitta al debutto con la Juve. Vantaggio dei padroni di casa con un contropiede di Lasagna al 17’. Al 24’ il portiere ducale Sepe si oppone prima a Lasagna poi a Nestorovski. A cavallo della mezz’ora occasioni bianconere di De Paul e Nestorovski. Prima dell’intervallo il pareggio del Parma: Gervinho imbeccato da Kulusevski azzecca il diagonale basso che beffa un incerto Musso (43’). Nella ripresa i ducali ribaltano il risultato in contropiede, con Gervinho che imposta, Kulisevski rifinisce per Gagliolo che di testa insacca (59’). Su contropiede arriva anche il terzo gol crociato: questa volta l’assist è di Gervinho che arriva sul fondo a sinistra, la stoccata di Inglese (75’). L’Udinese nel finale prova a rimontare, ma Sepe nega il gol a Pussetto e quando non ci arriva il portiere del Parma è Bruno Alves a salvare la porta su Fofana. Nel recupero ancora una chance friulana per De Paul, ma la palla non vuole saperne di entrare. Fa Festa il Parma.