Conferma e sorpresa nel turno infrasettimanale Serie A. L'Inter non si ferma, Napoli steso in casa dal Cagliari Nerazzurri a punteggio pieno, D'Ambrosio sigla l'1-0 alla Lazio. Al 'San Paolo' Castro nel finale punisce i partenopei (0-1). La Fiorentina torna al successo dopo sette mesi, colpaccio del Lecce a Ferrara

Quinta vittoria di fila e vetta della classifica a punteggio pieno per l’Inter che batte di misura la Lazio. Clamoroso tonfo interno del Napoli, beffato dal Cagliari nel finale. Prima vittoria della Fiorentina, ne fa le spese la Sampdoria, ultima in classifica con la Spal, travolta in casa dal Lecce. Pari senza reti tra Genoa e Bologna, il Parma la spunta col Sassuolo in pieno recupero. Queste le partite serali del turno infrasettimanale valido come quinta giornata di campionato.Nel consueto 3-5-2 Conte a centrocampo fa rifiatare Sensi e fa giocare Vecino (staffetta al 57’), in attacco si affida a Politano e Lukaku. Simone Inzaghi fa partire Immobile dalla panchina, dopo la polemica per la sostituzione nella partita vinta contro il Parma; nel 3-5-1-1 c’è Correa a sostegno di Caicedo (biancocelesti in divisa bianca con banda trasversale). Caicedo viene anticipato da Handanovic in uscita bassa, deboli proteste laziali per un presunto contatto. Passa l’Inter con un’incornata di D’Ambrosio sul secondo palo, imbeccato da un traversone di Biraghi dalla fascia sinistra (23’). Handanovic nega il pari immediato a Correa volando a mettere in corner un destro a girare. Ci prova Lukaku con un sinistro basso fuori di poco. Al 34’ occasionissima sciupata dalla Lazio con Correa messo davanti a Handanovic da un tocco di Caicedo. L’attaccante argentino biancoceleste ci riprova subito dopo, il portiere sloveno si distende e ci mette la mano. Al 45’ Handanovic ancora protagonista: blocca a terra una conclusione di Bastos dopo combinazione con Caicedo. Ripresa. Al 51’ Correa ci prova anche di testa, mira sbagliata di poco. Al 53’ Immobile rileva Caicedo. Doppio miracolo di Strakosha al 59’: prima chiude su Barella lanciato a rete, poi mette il piede sulla ribattuta quasi a colpo sicuro di Politano. Il ritmo cala. Al 72’ Lukaku cerca la porta, mira alta. A tempo scaduto Luiz Felipe perde il pallone in uscita, Lautaro Martinez lambisce il palo alla destra di Strakosha. Conte galvanizza il pubblico del ‘Meazza’ e si gode la vetta della classifica a 15 punti, +2 sulla Juventus. La Lazio si ferma a quota 7.Scivolone interno del Napoli, dopo due vittorie di fila in campionato e quella esaltante sul Liverpool in Champions; ora la vetta è lontana 6 punti. Festa per i rossoblù sardi (in completo verde militare): terza vittoria di fila, dopo aver perso le prima due partite: i punti sono 9 proprio come il Napoli. La cronaca. Al 13’ Lozano imbeccato da Mertens si fa “murare” dai difensori. Al 38’ ci prova Zielinski da lontano, fuori di poco. Nella ripresa, un colpo di testa di Ionita mette i brividi a Meret. Al 53’ due ex romanisti in evidenza: Manolas stacca di testa su corner, Olsen blocca in due tempi. Sempre su calcio d’angolo al 54’ Mertens giunge con un attimo di ritardo su deviazione di Di Lorenzo. Un colpo di testa di Callejon si spegne tra le braccia di Olsen. Al 58’ Zielinski costringe Olsen in angolo; sul corner, il portiere del Cagliari vola a togliere dalla porta un’inzuccata di Koulibaly. Al 62’ Mertens gira sul palo esterno un cross di Callejon. Al 65’ nuovo palo dello sfortunato attaccante belga. Il Napoli continua a provarci anche con Llorente che mette fuori di testa un cross di Mario Rui (86’). Fiammata Cagliari e gol vittoria all’87’: Nandez centra da destra, Castro si inserisce al centro dell’area e fulmina Meret. Nelle more del controllo Var, Koulibaly viene espulso per proteste (89’). La squadra di Ancelotti accusa il colpo e non riesce a raddrizzare la partita nel recupero. Fanno festa quelli del Cagliari, che si abbracciano al centro del campo.La Fiorentina torna al successo dopo sette mesi e un totale di 18 partite (record di serie negativa) a spese della Sampdoria, che torna così ultima in classifica. Al 31' segna Pezzella su assist di Ribery, al 57' raddoppia Chiesa. Il secondo giallo a Murillo (comminato al 54', poco prima del secondo gol viola) dovrebbe spianare la strada alla truppa di Montella. Ma è destino che la Fiorentina debba soffrire e il gol di Bonazzoli (79') fa intravedere gli spettri di Bergamo (due gol rimontati nel finale). Che, per fortuna dei gigliati, restano solo fantasmi, finisce 2-1.Blucerchiati in fondo alla classifica a quota 3 punti insieme alla Spal, superata in casa 1-3 dal Lecce. Botta e risposta Mancosu (11', su rigore)-Di Francesco (17'). Nella ripresa i salentini mettono ancora la freccia con Calderoni al 47' e poco dopo Semplici perde per infortunio proprio Di Francesco. La chiude al 73' ancora Mancosu che trasforma il rigore (il secondo) da lui stesso guadagnato (spinta ingenua di Cionek) e si porta a quota 4 fra i marcatori.Al 'Tardini' Var protagonista e successo del Parma 1-0 sul Sassuolo al 5' minuto di un interminabile recupero. Nel primo tempo l'assistente al video toglie un gol a Gervinho 'pizzicando' un fallo all'inizio dell'azione vincente. L'ivoriano si vede cancellare una rete anche nella ripresa, il Var stavolta si limita a confermare il fuorigioco (giusto) rilevato dal guardalinee. Complicata la scelta di Marinelli quando viene chiamato al video per valutare un mani di Obiang (che viene strattonato da un attaccante) e decide per il rigore. Consigli mette tutti d'accordo bloccando a terra la timida conclusione di Inglese (74'). Ma le emozioni continuano e i ducali la spuntano al 95' quando Barillà fa sponda di testa verso il centro e Bourabia confeziona il pasticcio con un 'lob' che non dà scampo a Consigli. Autogol partita per l'1-0.Nello 0-0 del 'Ferraris' fra Genoa e Bologna ci sono due traverse equamente divise, ma con valenze diverse. Nel primo tempo il legno lo coglie il genoano Schoene direttamente su punizione. Nella ripresa la prende Sansone, ma su rigore e colpendo col 'cucchiaio'. Una scelta infelice per un errore, al 78', che quasi certamente toglie due punti ai felsinei.