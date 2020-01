Il posticipo che ha chiuso la diciottesima giornata Serie A. L'Inter passa al 'San Paolo' spinta da Lukaku e Lautaro, Napoli ko 1-3 Tre svarioni difensivi partenopei agevolano il compito dei nerazzurri. Il belga due volte a segno nel primo tempo, chiuso dal gol di Milik. Nella ripresa fa centro l'argentino. Conte di nuovo in testa a braccetto con la Juve

L'Inter passa 3-1 al 'San Paolo' e continua a stare in vetta alla classifica insieme alla Juventus. Ancora in gol la coppia d'attacco, con due reti per Lukaku e una per Lautaro, ma decisivi i clamorosi errori difensivi del Napoli. Che incassa la terza sconfitta di fila in casa e vanifica le speranze di rincorsa alla zona Champions dopo il successo di Reggio Emilia prima della sosta.Senza Koulibaly, Gattuso sposta Di Lorenzo al centro della difesa (con Manolas). Il tridente del 4-3-3 è composto da Callejon, Milik e Insigne (non disponibile Mertens). Classico 3-5-2 per Conte, Candreva e Biraghi sugli esterni, le punte sono Lukaku e Lautaro. In apertura spunto per i padroni di casa con Milik che manda alto di testa il cross di Insigne. Il capitano partenopeo sciupa poi un ottimo contropiede con un pessimo controllo sul passaggio smarcante di Zielinski. L'Inter, invece, non perdona alla prima occasione. Di Lorenzo scivola su un passaggio, palla a Lukaku che si fa 40 metri, evita il difensore e batte Meret con un sinistro che tocca il palo e si insacca (14'). La pressione del Napoli non è concreta. Meret si esibisce sulla girata di testa di Vecino, poi chiude lo specchio a Lautaro. Imperdonabile, però, poco dopo l'errore del portiere che, sul sinistro di Lukaku, smanaccia malamente il pallone e provoca il raddoppio nerazzurro al 33'. Il Napoli riparte a testa bassa. Handanovic se la cava in due tempi su Milik. Il polacco si rifà un minuto dopo (39'), quando Zielinski vede e serve il movimento di Callejon che gli serve la sponda da spingere in rete. Milik ha l'occasione per pareggiare proprio al 45', quando colpisce malamente in area piccola il traversone di Mario Rui.La ripresa si apre con la rasoiata diagonale di Insigne, di poco larga. Al 56' Conte manda in campo Barella (fermo per infortunio da fine novembre), gli fa spazio Gagliardini. L'Inter preferisce agire in ripartenza e trova lo spiraglio giusto al 62', ancora una volta con forte complicità della difesa partenopea: Vecino crossa da destra, Manolas in scivolata ferma la palla proprio davanti al piede di Lautaro che ringrazia e fa tris. Si alza la contestazione sugli spalti del 'San Paolo', il Napoli prova a reagire. Zielinski ci prova dal limite, Handanovic blocca senza problemi. Un problema fisico a Vecino chiama in campo Sensi, anche lui in ripresa dopo un infortunio (a ottobre, aveva già rivisto il campo nell'ultima gara di dicembre). Una punizione di Insigne scheggia la traversa e risveglia la tifoseria. Buon lavoro di Insigne a sinistra, filtrante per Zielinski che non conclude efficacemente. Gattuso prova il tutto per tutto con Lozano per Hysaj e Llorente per Fabian Ruiz. Handanovic ci arriva sulla bordata di Zielinski, Llorente va alto di testa sul proseguimento dell'azione. Comunque troppo poco per impensierire gli ospiti.