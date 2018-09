Sesta giornata, turno infrasettimanale Serie A. La Lazio passa a Udine 2-1 Tutto nel secondo tempo. Uno-due di Acerbi e Correa, i friulani con merito si fanno sotto nel finale col gol di Nuytinck

La Lazio espugna il 'Friuli' 2-1 e si presenta al derby con 12 punti. Quarta vittoria di fila per la squadra di Simone Inzaghi che 'dimentica' l'avvio ad handicap con due sconfitte di fila. Il turnover dei biancocelesti (fuori Immobile, Milinkovic-Savic, Lucas) paga, ma con parecchia apprensione.Per i capitolini sul terreno del 'Friuli' la vita è, infatti, molto complicata. Primo tempo a ritmi blandi, con Strakosha che si supera sulla punizione di De Paul. La Lazio ha la sua chance con Parolo, che sbaglia di testa da centroarea sull'assist di Lulic. A inizio ripresa, ancora friulani pericolosi con Fofana, liberato a colpo sicuro da Lasagna. Ancora una volta volta è determinante Strakosha. Inzaghi decide che è l'ora di Immobile (per Caicedo). La Lazio cambia marcia e piazza l'uno-due. Al 61' punizione dalla sinistra di Luis Alberto, Scuffet respinge corto e Acerbi insacca. Passano appena 5' e Correa, da sinistra, salta Larsen e si presenta a battere Scuffet. I biancocelesti ritengono la gara in ghiaccio, l'Udinese ha idee diverse. Fofana spara dai 20 metri, Strakosha è sempre attento. Ma è l'antipasto del gol, che arriva all'80'. Punizione di De Paul e acrobazia di Nuytinck che batte Strakosha con la complicità della deviazione di Badelj. Ultimi minuti di fuoco. Su cross taglilato di Larsen, il neoentrato Teodorczyk arriva alla deviazione bassa ma non centra la porta. e in pieno recupero, Fofana a giro dal limite e ancora Strakosha, col colpo di reni, a dire di no.