'Monday Night' della sedicesima giornata Serie A. La Lazio ribalta il Cagliari con due gol nel recupero (1-2) e va a tre punti dalla vetta Luis Alberto e Caicedo rovesciano al 93' e al 98' il gol di Simeone all'8'. Per i biancocelesti è l'ottavo successo di fila in campionato

Due gol in pieno recupero consegnano alla Lazio l'ottavo successo consecutivo in campionato e il terzo posto solitario a tre punti dalla coppia leader. Alla 'Sardegna Arena' il Cagliari perde 2-1 dopo essere stato in vantaggio di fatto per l'intera gara. Sardi comunque al quinto posto dopo il 'Monday Night' che ha chiuso il 16° turno.Maran manovra con Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone. Inzaghi col solito 3-5-2, le punte sono Correa e Immobile. Gara subito su ritmi altissimi, molte le imprecisioni. Immobile, causa una leggerezza difensiva, corre verso l'area ma strozza il diagonale che Rafael blocca senza problemi. Letale la risposta sarda: Joao Pedro prolunga di testa un pallone verso il centro dell'area, Simeone scarica sotto la traversa il sinistro in girata. Cagliari avanti all'8'. La Lazio è costretta a fare la partita e forzare i tempi. La palla gira fra i piedi dei biancocelesti che però trovano un muro ben organizzato davanti all'area rossoblù. Sono quindi i padroni di casa ad andare più vicini al gol sul sipario della frazione. Prima c'è l'iniziativa di Nainggolan, che entra in area e calcia, Strakosha respinge. Poi, su azione d'angolo, Joao Pedro riprova il gioco di sponda ma questa volta Simeone non centra il bersaglio.Lazio di gran carriera a inizio ripresa. Grande azione, con doppio tunnel, di Correa e cross per la zuccata di Immobile che trova sulla sua strada Joao Pedro. La difesa sarda va spesso in affanno, ma mancano le stilettate dei biancocelesti. Il Cagliari ha così enormi occasioni in contropiede. Simeone si ritrova al limite dell'area sull'imbucata di Nainggolan, ma sciupa malamente davanti a Strakosha. Poi Joao Pedro ruba palla e s'invola solitario, Acerbi riesce a contrastare il tiro. Inzaghi si gioca gli ultimi 10' con tre punte: Caicedo per Radu. Lazio avanti, Lazzari crossa al centro e Immobile di testa non trova la porta. Spazi per il Cagliari: Simeone lancia il neoentrato Faragò che scivola davanti a Strakosha. Sette minuti di recupero in cui cambia la storia della partita. Al 93' cross di Acerbi, respinta corta della difesa, Luis Alberto è pronto a centroarea a insaccare il pari. La Lazio ci crede e al 98' Caicedo firma di testa il sorpasso svettando sul cross di Jony.