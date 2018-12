Diciottesima giornata, le partite del tardo pomeriggio Serie A. La Roma piace e vince, 3-1 sul Sassuolo. Torino ok, deludente 0-0 in Spal-Udinese All'Olimpico apre il rigore di Perotti, poi i gol di Schick e Zaniolo prima del punto della bandiera di Babacar. I granata piegano 3-0 l'Empoli con Nkoulou, De Silvestri e Iago Falque

Condividi

Nel segno di Schick e Zaniolo la Roma risolleva la testa con un successo convincente. E continua a inseguire il questo posto che vale la Champions, distante quattro punti. Nelle partite delle 18 di questo quasi inedito turno di Santo Stefano va a segno anche il Torino contro l'Empoli, mentre Spal e Udinese dividono la posta in coda alla classifica.All'Olimpico il 3-1 dei giallorossi sul Sassuolo pone le sue basi già nei primi minuti. Schick è rapido sul lancio di Florenzi, Ferrari lo tocca all'ingresso in area. L'arbitro Giacomelli attende il conforto del Var, all'8' Perotti trasforma il rigore. Di Francesco ha schierato l'argentino a sinistra nella trequarti, con Zaniolo e Under. Al 23' il raddoppio di Schick, lanciato sul filo del fuorigioco da Cristante. Il ceco gioca la miglior partita da parecchio tempo a questa parte, molto attivo e cercato dai compagni. Resta qualche indecisione sottoporta, che non manda la partita in archivio già nel primo tempo. E c'è, soprattutto, il brivido che fa correre ai suoi al 20', quando rischia il clamoroso autogol mandando la palla a sbattere sotto la traversa e poi sulla linea (l'occhio di falco certifica il 'non gol' per millimetri). Nella ripresa (59') primo gol in campionato di Zaniolo, che bagna l'evento con una fuga sulla fascia conclusa mettendo a sedere Ferrari e Consigli con annesso 'cucchiaio' in rete. Sassuolo sostanzialmente deludente con qualche sussulto nel finale. Di Francesco (il figlio del tecnico giallorosso) si libera bene ma centra in pieno Olsen in uscita. Al 90' è invece bravo Babacar che si propone sul lancio di Locatelli e fa centro.A Torino è un secco 3-0, con i granata che hanno ragione dell'Empoli. Tridente con Iago Falque, Belotti e Zaza per Mazzarri, lo spagnolo è particolarmente ispirato. Al 28' imbuca un gran pallone per Belotti che centra il palo. Al 44' su corner pesca in area Nkoulou, che sblocca la partita. A inizio ripresa (49') dialoga con De Silvestri e libera il difensore per il raddoppio. Al 75' trova la gloria personale con la conclusione a giro dal limite. Toscani mai seriamente pericolosi e inoltre chiudono in dieci per l'espulsione di Krunic (rosso diretto) all'89'.A Ferrara succede veramente poco fra Spal e Udinese. La classifica pericolante di entrambe fa vincere la paura. Lo 0-0 corre pochissimi (per non dire nessuno) rischi di essere sbloccato. Col Bologna terz'ultimo a 13 punti, la zona pericolosa vede ora i friulani a 15, l'Empoli a 16 e la Spal a 17.