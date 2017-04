Monday Night della trentesima giornata Serie A. La Samp affonda il sogno Champions dell'Inter. A San Siro rimonta e vince 2-1 Vantaggio nerazzurro con D'Ambrosio, nella ripresa ribaltano lo score Schick e il rigore di Quagliarella. I blucerchiati colpiscono anche due pali (lo stesso Quagliarella e Fernandes). La squadra di Pioli ora è sesta (-9 dal Napoli), anche la zona Europa League è a rischio

Due bordate della Sampdoria affondano le speranze di zona Champions dell'Inter. E, anzi, mettono pure a rischio l'accesso all'Europa League. I blucerchiati subiscono il gol, prendono due pali e ribaltano il risultato nella ripresa. A San Siro finisce così 1-2 il 'Monday night' della trentesima giornata. Nerazzurri decisamente in tono minore, con un punto nelle ultime due partite e una classifica che li vede al sesto popsto: a 9 punti dalla terza piazza del Napoli, ma anche a 5 dalla Lazio e a 3 dell'Atalanta. Col Milan ad appena una lunghezza e il derby che incombe il sabato di Pasqua.Ci sono Candreva, Banega e Perisic dietro Icardi, con Brozovic a centrocampo, nel 4-2-3-1 di Pioli. Quagliarella e Schick le punte di Giampaolo, Bruno Fernandes a sostegno. L'Inter deve fare la partita, ma non riesce a creare il ritmo. Lampo al 10', con Perisic che offre a Banega, Viviano che respinge e Candreva che sciupa da ottima posizione. La Samp mette la gara in letargo per un quarto d'oro. Poi la risveglia a sorpresa, con Quagliarella che si libera ai 20 metri e scarica un gran destro che centra il palo (25'). Risposta dei padroni di casa con Dodò che mette in difficoltà il suo portiere sbagliando l'intervento sul cross di Ansaldi. Inter ora più intraprendente, la girata di testa di Icardi sfila a lato. Episodio chiave al 35'. Su lancio di Ansaldi palla a Candreva in netto fuorigioco non rilevato dall'assistente Longo, Dodò chiude in corner. E sull'angolo, dormita della difesa con D'Ambrosio che tocca indisturbato e sblocca il match complice anche una deviazione di Berezynski. I nerazzurri provano a sfruttare l'abbrivio, ma tremano nel finale. Cros in area con Medel che serve involontariamente Fernandes, tiro immediato e altro palo, con Schick che manca un tap-in non difficile.Ripresa con Kondogbia per Gagliardini, colpito duro nel primo tempo. Sampdoria subito aggressiva. Cross dalla fascia, Schick non trova la deviazione vincente. Al 50', su sviluppo di corner, traversone per la testa di Silvestre, Handanovic è battuto, Schick a ogni buon conto la tocca e la mette dentro. Subito il pari l'Inter fatica a ritrovarsi. Fuochi d'artificio al quarto d'ora: cross per lo stacco imperioso di Perisic, Viviano salva la porta; sul capovolgimento di fronte iniziativa di Quagliarella, Handanovic respinge di piede. Mosse dei tecnici: Alvarez per Fernandes nella Samp (che aveva cambiato Sala con Berezynski per infortunio dopo pochi minuti), poi Regini per Dodò; nell'Inter Eder per Banega. Proprio Eder impegna Viviano con un bel diagonale dal limite. Volata sulla fascia e palla a Candreva che la recapita sul secondo palo verso Icardi che si divora un gol clamoroso. Dentro anche Joao Mario per uno stremato Perisic. La Samp non rinuncia a pungere e viene premiata. Punizione qualche metro fuori area, se ne incarica Alvarez; Brozovic, oltre la barriera, sbraccia im modo vistoso e prende pieno il pallone. Quagliarella dal dischetto non perdona. E' l'85' e l'Inter proprio non ne ha. Il sipario cala mentre lo stadio si è già svuotato quasi del tutto.