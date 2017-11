Il posticipo della tredicesima giornata Serie A. La doppietta di Icardi stende l'Atalanta, Inter al secondo posto Nella ripresa due colpi di testa dell'argentino spaccano la partita di San Siro. La squadra di Spalletti torna a due punti dal Napoli capolista

Condividi

Doppietta di Icardi nella ripresa e l'Inter supera l'ostacolo Atalanta. Il 2-0 del posticipo di San Siro vale anche il secondo posto in classifica (sorpassata la Juve) a due lunghezze dal Napoli. Orobici fermi a 16 (poco cambia per la loro classifica) e attesi giovedì a Liverpool dall'Everton nel match di Europa League che potrebbe sancire l'accesso ai sedicesimi.Santon terzino sinistro, per il resto è la solita Inter: Vecino e Gagliardini a centrocampo, Candreva, Borja Valero e Perisic dietro Icardi. Gasperini non ha Freuler (squalificato) oltre a Caldara e Spinazzola (infortunati). Castagne e Hateboer esterni nel 3-4-3, Ilicic, Gomez e Kurtic giostrano sul fronte offensivo. Impatto con la gara non dei migliori per i padroni di casa, è l'Atalanta che regala il primo brivido: Ilicic lancia in velocità Hateboer che si presenta nel lato destro dell'area, diagonale e bella parata di Handanovic. Risposta dell'Inter col tacco di Borja Valero che libera Icardi davanti a Berisha, il portiere vince il duello. Ancora Icardi, su gran cross di Candreva, colpisce male di testa. Tutto qui un primo tempo non esaltante.La ripresa cambia subito indirizzo alla partita. Icardi fa le prove generali sul cross di Perisic, colpo di testa morbido che Berisha blocca. Al 51' punizione laterale di Candreva e perfetto terzo tempo dell'argentino per il vantaggio dell'Inter. Gasperini toglie Ilicic e inserisce Petagna, come riferimento offensivo. Proprio il neoentrato lavora una palla sulla destra e la porge a Gomez che sciupa malamente. E sul capovolgimento di fronte (60'), D'Ambrosio recupera palla, avanza sulla fascia e crossa per l'inserimento perfetto di Icardi che confeziona la doppietta. 13° gol in campionato per Maurito. Dentro anche Orsolini (fuori Gomez, non in serata) nelle fila orobiche. Petagna si libera in area ma viene anticipato nella conclusione dall'uscita di Handanovic. Spalletti modifica l'assetto con Brozovic per Candreva, Gasperini va alla difesa a quattro con Haas per Toloi. Atalanta non doma, ma l'Inter contiene agevolmente. Qualche minuto per Joao Mario (titolare in nazionale portoghese, riserva di Borja Valero in nerazzurro) e standing ovation concessa a Icardi (dentro Eder) sui titoli di coda.