Serie A. Lampo di Lautaro, Gosens la pareggia: 1-1 per una bella Inter-Atalanta

Un gol per parte e un punto a testa. Inter-Atalanta non delude le attese e San Siro si gode una bellissima partita, muscolare e vibrante. I padroni di casa si mettono un punto sopra la Juventus in vetta alla classifica (siamo al giro di boa del campionato, c'è da assegnare il simbolico scudetto d'inverno), mentre gli orobici agganciano la Roma (che giocherà nel posticipo proprio contro i bianconeri) al quarto posto che vale la Champions.Non c'è Skriniar (squalificato), Conte completa il trio difensivo con Godin. A centrocampo Gagliardini e Sensi ai lati di Brozovic, Candreva e Biraghi sulle corsie. Gasperini schiera Zapata dal 1', Pasalic arretra a centrocampo. Hateboer a destra e Gosens a sinistra nel centrocampo del 3-4-3. Arrembante l'Inter che colpirebbe un palo con Lukaku dopo appena 22", azione annullata da precedente fuorigioco. Comunque, già al 4' i padroni di casa festeggiano il vantaggio grazie alla combinazione Lautaro-Lukaku-Lautaro che manda in gol l'argentino. L'Atalanta è stordita dal pressing a tutto campo e fa fatica a costruire, esponendosi anche alle ripartenze. Altra grande occasione per l'Inter a metà frazione, quando Lautaro supera Gollini con un colpo sotto ma trova Toloi appostato sulla linea a negare il raddoppio. Il ritmo, altissimo, cala dopo la mezzora. E sul finale di frazione è l'Atalanta ad avere una grossa chance con Toloi che gira di testa la punizione di Gomez, respinge Handanovic e lo stesso brasiliano non arriva al tap-in.Gasperini lascia passare qualche minuto quindi inserisce Malinovskyi per uno spento Zapata. L'ucraino si fa subito apprezzare con un sinistro dal limite che colpisce il palo esterno. Cresce l'Atalanta. Sponda di testa di Ilicic per Gosens che calcia alle stelle da ottima posizione. Altra mossa di Gasperini, Muriel per Pasalic, il baricentro orobico si alza. Sensi chiude la gara al 70' (è in fase di recupero dall'infortunio) lo sostituisce Borja Valero. L'Atalanta sembra perdere compattezza, ma al 75' trova la zampata del pari: tiro di Ilicic rimpallato, il pallone taglia tutta l'area e Gosens è bravissimo a mettere il piede davanti a Candreva e trafiggere Handanovic. Gli orobici si fanno spavaldi, Conte inserisce Politano per Lautaro (stremato). Finale ad altissima tensione. Brozovic lavora un pallone al limite e scarica un gran tiro che Gollini contiene a fatica. All'88' ingenuo Bastoni che travolge Malinovskyi in area. Sul dischetto va Muriel, ma Handanovic è bravissimo ad allungarsi alla sua destra e intercettare. L'ultimo brivido, a inizio recupero, lo regala Borja Valero che conclude uno slalom in area con un diagonale non molto lontano dal palo lungo. Dopo il triplice fischio lungo abbraccio fra i tecnici Conte e Gasperini.