Il 'Monday Night' della ventitreesima giornata Serie A. Laxalt gela l'Olimpico al 92', colpaccio Genoa in casa Lazio L'uruguaiano firma l'1-2 dieci minuti dopo che il Var gli aveva cancellato un gol. A inizio ripresa botta e risposta Pandev-Parolo. Biancocelesti avvicinati da Inter e Roma

Il maestro fa un brutto scherzo all'allievo. Ballardini fa il colpaccio all'Olimpico, casa di quel Simone Inzaghi che nel 2009-2010 (fino a febbraio...) aveva allenato proprio in maglia biancoceleste. E la Lazio manca l'allungo che serviva a puntellare il terzo posto. Un gol al 92' regala al Genoa il 2-1 che allontana i Grifoni dalla zona rossa e garantisce almeno qualche settimana di tranquillità. I biancocelesti (46 punti) ora nel mischione Champions con Inter (45) e Roma (44).Inzaghi senza gli squalificati Milinkovic-Savic e Lulic. Il modulo resta 3-5-1-1, con Murgia centrale e Marusic e Lukaku in fascia. Immobile supportato da Luis alberto. Ballardini recupera Hiljemark a centrocampo e attacca con Galabinov e Pandev. La tattica degli ospiti imbriglia bene i biancocelesti, che forse accusano troppo le assenze a centrocampo. Portieri che si vedono il minimo sindacale, alla fine la conclusione più 'apprezzabile' arriva dal piede di Laxalt (non che Strakosha abbia problemi a bloccare).Più convinta la Lazio in avvio di ripresa. Biancocelesti intermittenti, ma propositivi. Lucas Leiva ci prova dal limite, una deviazione fa terminare di poco a lato il pallone. Il Genoa accusa un po' la maggior pressione ma non si scompone. E non rinuncia alle accelerazioni. Così, al 55', l'azione parte in velocità dalla difesa rossoblù: palla a Pereira che la mette al centro, Galabinov fa sponda per Pandev e il macedone la piazza lasciando di sasso Strakosha. Rapida la reazione dei padroni di casa: al 59' Caceres avanza a destra e crossa basso in area, Parolo ci mette la punta del piede e la deviazione va a spegnersi nell'angolino opposto. Largo alle panchine. Madeiros (fuori Rigoni) per Ballardini, Nani e Felipe Anderson (escono Marusic e Murgia). Perin puntuale su un tentativo proprio del portoghese. All'80' Var protagonista sul gol di Laxalt, convalidato dall'arbitro Maresca e annullato dal replay che coglie il tocco di mano del genoano sull'errore di Caceres. Bella verticalizzazione di Nani per Immobile che gira subito in porta, Perin va a terra e blocca in due tempi.Partita avviata al pari, ma il recupero è letale per i biancocelesti. Al 92' pasticcio della difesa che consegna la palla sulla fascia a Hiljemark, ottimo cross al centro per l'inserimento di testa di Laxalt che si riprende il sorriso in precedenza cancellato dal Var.