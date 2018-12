Anticipo serale della quindicesima giornata Lazio-Samp regala un convulso 2-2, oltre il 90' rigore di Immobile e zampata di Saponara Ospiti avanti nel primo tempo con Quagliarella, la rabbiosa reazione biancoceleste trova il pari solo al 79' con Acerbi. Recupero pirotecnico. Rosso a Bereszynski. Poi rigore per la Lazio trasformato al 96' dal centravanti. Al 99' l'ultimo cambio di Giampaolo imita Ibrahimovic e fissa il risultato

La Lazio continua a non vincere in campionato. Con la Sampdoria trova il quarto pari di fila, un 2-2 all'Olimpico con due gol oltre il 90'. Non basta il 10° gol in campionato di Immobile (presi in vetta ai marcatori CR7 e Piatek) a dare quel successo che manca dal 4 novembre. Il quarto posto per ora è riacciuffato a pari punti col Milan (che giocherà domenica col Torino). I blucerchiati danno grande prova di carattere, subiscono rimonta e sorpasso ma trovano in Saponara l'uomo della provvidenza, con magia alla Ibrahimovic 9 minuti dopo il 90'.C'è Caicedo con Immobile nel 3-5-2 iniziale di Inzaghi.Sulle corsie Patric e Lulic, Badelj perno di centrocampo. Solito 4-3-1-2 di Giampaolo, Ramirez dietro Quagliarella e Caprari (Defrel in panchina). Avvio al piccolo trotto, la prima occasione è di marca biancoceleste con Patric che poteva fare molto meglio sull'invito di Immobile. E' impeccabile, invece, Quagliarella sul cross calibrato da Murru al 21'. Samp in vantaggio con l'8° gol in questo campionato dell'attaccante di Castellammare di Stabia. La Lazio è costretta ad accelerare. Caicedo si fa intercettare il servizio verso Immobile. Poi la punta della nazionale va in progressione, ma calcia su Audero in uscita (Caicedo non arriva al tap-in). I blucerchiati riescono poi a contenere meglio la sfuriata dei padroni di casa che tornano a essere pericolosi nel recupero: prima la fuga di Immobile che col sinistro non inquadra lo specchio; pochi secondi dopo sempre Immobile riceve da Parolo e tira, deviazione acrobatica di Bereszynski e palla che si stampa sul palo.Ripresa con gli stessi effettivi e con la Lazio in spinta. Patric tira debolmente da buona posizione, Audero ringrazia. Poi il portiere è bravo sul tirocross di Lulic da posizione ravvicinata. Inzaghi cambia idea e al 52' inserisce Correa e Cataldi per Caicedo e Badelj. La Lazio diventa arrembante. Parolo sciupa da ottima posizione, poi Andersen salva in acrobazia su Immobile. Giampaolo rinfresca le punte (Kownacki per Caprari) nella speranza di alleggerire la pressione. Correa non riesce a dar forza al colpo di testa davanti ad Audero. Jankto per Praet, ma è sempre Lazio. Su corner per gli ospiti, velocissimo contropiede con Immobile che imbecca la corsa di Correa, Audero si salva con la punta del piede. Su punizione, Radu incrocia male di sinistro e mette a lato. Ultimo quarto d'ora per Luis Alberto (reduce da problemi fisici) che entra al posto di Wallace. Lazio a trazione offensiva e subito in gol, con un difensore: al 79', su corner, Parolo prolunga di tacco e Acerbi interviene sottomisura indisturbato a mettere in rete. La Lazio prova a ribaltare. Milinkovic-Savic lancia Immobile nello spazio, provvidenziale l'uscita di piede di Audero. Saponara per Ramirez l'ultimo cambio della partita (e sarà importantissimo...) Poi il serbo sbaglia la girata di testa da pochi metri su cross di Lulic. Girata dal limite di Immobile, Audero non perfetto ma riesce ugualmente a bloccare. Recupero a dir poco convulso. Bereszynski prende il secondo giallo per un fallo tattico su Correa. Samp in dieci e punizione dal limite. Calcia Luis Alberto, la barriera respinge e il gioco prosegue, ma il Var richiama l'arbitro Massa. Lungo consulto, poi viene evidenziato un braccio largo di Andersen: rigore. Sul dischetto va Immobile (96') e firma il sorpasso. Ma non è finita. Minuto 99: Kowniacki prolunga di testa in area l'ultima preghiera dei blucerchiati, Saponara interviene con un colpo volante di esterno (un omaggio al gol di Ibrahimovic contro gli azzurri nell'Europeo del 2004) e beffa Strakosha. Nuovo pari e stavolta è proprio finita.