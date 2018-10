Il 'Monday Night' che ha chiuso la nona giornata Serie A. Niente reti a Marassi, Sampdoria e Sassuolo non si superano Il palo di Berardi nel primo tempo è l'occasione più nitida. Le due squadre mancano l'occasione di andare in scia al quarto posto

Nessuna rete e pochi grattacapi per i portieri nel 'Monday Night' di Marassi che ha chiuso la nona giornata. Sampdoria e Sassuolo non si superano e mancano di agganciare la scia del quarto posto. La classifica, comunque, resta lusinghiera per entrambe: i blucerchiati sono quinti, i neroverdi sesti in compagnia di Fiorentina e Roma.Ramirez dietro il collaudato duo Defrel-Quagliarella per Giampaolo. De Zerbi deve ancora fare a meno dell'infortunato Boateng, nel tridente ci sono Berardi, Babacar e Djuricic. Buono il ritmo e l'agonismo messo in campo dalle due squadre che, però, arrivano ad annullarsi. Poche le occasioni vere. Magnanelli, dalla distanza, fa venire i brividi ad Audero, ma il pallone sfila alto. Ramirez sbaglia tutto su un buon invito di Quagliarella. Al 35' il palo ferma la conclusione di Berardi dal limite.Nella ripresa l'intensità cala a vista d'occhio. Gioco frammentario, la Samp ci prova con più convinzione. Quagliarella non è fortunato nella stoccata, Magnani è bravo a opporsi. Andersen manda alto di testa il lancio su punizione di Ramirez. Saponara (per lui l'ultimo quarto d'ora al posto di Ramirez) interviene al volo sull'invito di Quagliarella, ma non trova il bersaglio. Il tiro dal limite di Bourabia, largo di poco, è l'ultima emozione della gara.