Anticipo della trentacinquesima giornata Serie A. Reti inviolate fra Udinese e Inter, un punto per parte che non chiude i conti Lautaro scheggia il legno a metà primo tempo, per il resto partita avara di emozioni. I nerazzurri non blindano la Champions, i friulani non allontanano la zona retrocessione

Reti inviolate al 'Friuli' nell'anticipo del 35° turno fra Udinese e Inter. Un punto che non dà certezze a entrambe le contendenti. I nerazzurri non blindano la posizione Champions (Atalanta a quattro lunghezze, Roma a cinque, tutte e due con la partita ancora da giocare); i bianconeri mettono l'Empoli a cinque punti (con 12 ancora in palio per i toscani).Tudor col 3-5-2, Pussetto e Lasagna le punte. Spalletti lascia in panchina Icardi, gioca Lautaro davanti a Politano, Nainggolan e Perisic. A centrocampo c'è Borja Valero con Brozovic. Ritmi compassati, gli ospiti fanno la partita, come da copione. Il taccuino, però, resta avaro di occasioni. Nainggolan inventa uno splendido diagonale dal limite, Musso lo spinge in corner. Al 22' Lautaro colpisce il palo pizzicando di testa la torre di D'Ambrosio sulla punizione di Perisic. Più viva l'Udinese nel finale di frazione, De Paul smista per Mandragora che carica la bordata, Handanovic sicuro.Nella ripresa l'Inter riparte. Lautaro scarica un rasoterra dal limite, Musso respinge e Stryger spazza. Perisic non è felice nel colpo di testa su cross di D'Ambrosio. Cambi con punte protagoniste: Tudor avvicenda Pussetto con Okaka, Spalletti avanza il baricentro con Icardi per Borja Valero. Fiammate nerazzurre attorno al quarto d'ora. De Maio anticipa Lautaro sul cross di Perisic, troppo libero di affondare. Su sviluppo di corner, Nainggolan batte da fuori e De Vrij per poco non trova la deviazione vincente. L'Udinese non mette il naso oltre il centrocampo. Spalletti inserisce forze fresche, Candreva per Politano e Keita per Lautaro. Proprio il senegalese ha una chance avventandosi in scivolata su un pallone in area, Musso respinge e protegge il pari.