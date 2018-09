Anticipo della quinta giornata Serie A. Sassuolo, la rimonta vale il secondo posto. Empoli ko 3-1 Gol lampo di Caputo (appena 18"), il pari di Boateng arriva entro il quarto d'ora. Nella ripresa il sorpasso firmato da Ferrari. L'espulsione di Zajc spiana la strada ai neroverdi che chiudono il conto col tacco di Di Francesco. Emililani a 10 punti

Condividi

Secondo posto in rimonta per il Sassuolo, che sale a 10 punti (alle spalle della Juventus, ma sopra Napoli e Spal) dopo l'anticipo del venerdì. Al 'Mapei' un buon Empoli si arrende 3-1 al temine di una partita divertente e giocata a viso aperto da entrambe le parti.Inizio da record (o quasi). Passano 18" e Caputo arriva da stoccatore sul cross basso di Zajc leggermente corretto da un difensore. Empoli avanti con il gol più veloce, finora, di questo campionato (il record assoluto è ancora saldo nelle mani di Paolo Poggi che 17 anni fa sbloccò Fiorentina-Piacenza dopo 8"). I toscani hanno subito l'occasione del raddoppio, Lirola salva sulla linea dopo una deviazione su corner che aveva beffato Consigli. Il Sassuolo comincia a reagire, Berardi e Di Francesco aggiustano la mira. Al 13' è proprio l'iniziativa di Di Francesco a liberare Boateng per un facile pareggio. Il nuovo equilibrio non placa gli ardori, le due squadre saltano con facilità il centrocampo e c'è da sussultare quasi a ogni rovesciamento. Krunic si rende pericoloso un paio di volte, Terracciano è attento su Duncan. Finale di frazione accesissimo, con l'Empoli che dà parecchi grattacapi a Consigli.Ritmi elevati anche nella ripresa. La Gumina va vicinissimo al palo con una conclusione nel cuore dell'area. Zajc ci prova sempre da fuori, alto di poco. Al 57' la svolta: su corner Ferrari è il più veloce ad arrivarci di testa e firma il sorpasso. L'Empoli cerca gli strappi di Caputo, vera spina nel fianco della retroguardia neroverde. De Zerbi, invece, deve fare a meno di Boateng (entra Babacar) che accusa problemi muscolari. Il neoentrato si fa subito notare con un colpo di testa che Terracciano vede passare oltre la traversa. Subito dopo uno dei migliori in campo per i toscani, Zajc, inguaia i suoi: già ammonito, cade in area senza contatto e 'chiama' il secondo giallo all'arbitro La Penna (71'). L'Empoli perde inevitabilmente spinta e il Sassuolo prova a chiudere. Terracciano ha il suo da fare su Berardi. Portiere reattivo anche su Di Francesco, in torsione da centro area. Ma l'esterno si rifà subito dopo (85'), quando va di tacco sul cross basso di Lirola, bravo a farsi luce a destra. Per il Sassuolo è il colpo partita.