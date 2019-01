Seconda di ritorno, le partite del pomeriggio Serie A. Spettacolare rimonta dell'Atalanta, Roma ripresa da 0-3 a 3-3 Giallorossi col triplo vantaggio al 40' (doppietta di Dzeko, centro di El Shaarawy), gli orobici al 71' sono sul pari con Castagne, Toloi e Zapata (che aveva appena sbagliato un rigore). Rimonta e sorpasso per la Spal, che vince 3-2 a Parma. Colpo esterno del Frosinone, 4-0 a Bologna (in dieci dal 13'): ore contate per la panchina di Filippo Inzaghi

La spettacolare rimonta dell'Atalanta, che risale i tre gol subiti all'Azzurri d'Italia dalla Roma, caratterizza il pomeriggio domenicale della seconda di ritorno. Che vede anche un'altra rimonta, quella della Spal a Parma, conclusa addirittura col sorpasso e i tre punti in casa biancazzurra. A Bologna ben quattro gol, tutti segnati dal Frosinone: per Filippo Inzaghi ormai ore contate.Gasperini con Ilicic dietro Gomez e Zapata, sulle corsie Hateboer e Castagne. Di Francesco schiera Zaniolo, Pellegrini ed El Shaarawy trequartisti con Dzeko punta. Marcano centrale difensivo con Manolas, Karsdorp terzino destro. L'avvio giallorosso è fulminante. Al 3' cross di Kolarov, Zaniolo smorza per Dzeko che si ritrova tutto solo a superare Berisha. Orobici subito a inseguire, Ilicic non inquadra la porta su lancio sontuoso di Gomez. Lo sloveno viene poi murato da Manolas. La Roma, con un'iniziaativa di El Shaarawy, fa vedere quanto può far male nelle ripartenze. Un segnale che si concretizza nel giro di pochi minuti. Al 33' imbucata di Nzonzi per Dzeko che scappa in velocità, evita Berisha sull'esterno e confeziona la doppietta. Al 40' altra veloce ripartenza, palla a Zaniolo che cambia lato verso l'accorrente El Shaarawy che controlla e fa tris. Partita che sembra in ghiaccio, l'Atalanta dà pepe proprio al 44', con Castagne che svetta di testa e accorcia sul cross di Gomez.La ripresa comincia con l'incredibile errore di Ilicic, ben pescato da Gomez, che sbaglia il controllo elementare a tu per tu con Olsen. La nota evidente è il calo della Roma. L'Atalanta mette residenza nella trequarti offensiva. Così al 59' Toloi accorcia ulteriormente con una perfetta girata di testa sul cross di Gomez. Gli orobici sentono vicino il pari. Al 70' rigore per i bergamaschi causato da Kolarov che aggancia Ilicic. Calvarese, che in un primo momento aveva ammonito per simulazione lo sloveno, viene richiamato dal Var e corregge la decisione. Dal dischetto va Zapata che calcia letteralmente in curva. Il colombiano, però, si rifà appena un minuto dopo: Ilicic imbuca col tempo giusto, la punta scatta in area e fredda Olsen. A 19' dalla fine è 3-3, un risultato fantascientifico al minuto 40. La Roma stringe i denti per gli ultimi minuti, il pressing orobico non si ferma. Pasalic gira di testa poco sopra la traversa, un cross del neoentrato Barrow attraversa tutto lo specchio della porta senza che qualcuno lo spinga dentro. Sono gli ultimi brividi per Di Francesco. Giallorossi per ora quinti a un punto dal Milan, orobici per ora settimi con la Lazio.La gara si sblocca all'11' col rigore procurato (fallo di Simic) e trasformato da Inglese. D'Aversa può permettersi di usare sistematicamente il contropiede di Gervinho (che ha un'ottima occasione) e Biabiany. La Spal ha una doppia chance con Petanga (respinto da Bastoni) e Paloschi (tap-in murato da Gagliolo). Il raddoppio arriva a inizio ripresa sempre con Inglese (ottavo in campionato) rapido a ribadire in rete la traversa colpita da Gervinho (53'). Partita sul velluto e Barillà spreca pure l'opportunità del tris. Ma nei 20 minuti finali cambia tutto. La squadra di Semplici accorcia al 70' col neoentrato Valoti che inzucca il cross del sempre attivo Lazzari. Passano 5' ed è pareggio, sempre di testa, con Petagna che impatta il corner di Kurtic. Viviano nega il tris a Inglese, all'87' cala la notte al 'Tardini': botta di Fares che s'infila a fil di palo, Sepe non può farci niente. Gli estensi festeggiano una vittoria insperata e respirano in classifica. Il Parma fallisce (molto male) l'esame di maturità.Occasione per i felsinei in apertura, con Sportiello che salva su Orsolini. Al 13' l'episodio che segna la partita: entrata sconsiderata di Mattiello su Cassata, Banti estrae il rosso senza pensarci. Il Frosinone coglie subito l'occasione. Al 18' cross di Beghetto, difesa rossoblù piazzata malissimo, Ghiglione di testa fa centro. Passano appena 3' e sempre Beghetto ha la meglio sulla fascia e mette in mezzo dove Ciano arriva e raddoppia. I ciociari rinunciano a insistere, Helander manca l'occasione per rinfocolare le speranze al tramonto del primo tempo. Al 52' terzo gol degli ospiti con Pinamonti che raccoglie l'invito di Cassata. Non c'è più partita al Dall'Ara, Ciano fa poker (e doppietta personale) al 75' su azione di contropiede. Ciociari sempre penultimi, ma ora a una sola lunghezza (13 a 14) proprio dai felsinei.