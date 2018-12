Il posticipo che ha chiuso il turno del 'Boxing day' Serie A. Tutto negli ultimi secondi: Asamoah salva, Lautaro segna. L'Inter piega 1-0 il Napoli Finale pazzesco a San Siro nel big match. Koulibaly perde la testa all'80': applausi ironici all'arbitro e rosso. Anche in dieci, occasionissima per Zielinski fermata sulla linea dal ghanese. Al 91' il gol-partita nerazzurro. Poi altro rosso, all'indirizzo di Insigne

Pazzesco finale di una partita bloccata che si avviava alle reti bianche. Una traversa-flash di Icardi e un paio di opportunità da una parte e dall'altra stavano accompagnano Inter e Napoli alla divisione della posta. Il rosso a Koulibaly all'80' cambia completamente la partita, che si risolve in un'altalena di emozioni. La spuntano 1-0 i nerazzurri, fa festa anche la Juve che passa dal quasi ko a Bergamo all'allungo in classifica sui partenopei, ora a -9. L'Inter consolida il terzo posto a 36 punti (Lazio quarta a 31).Spalletti non sorprende nell'undici iniziale: Joao Mario al centro dei trequartisti Politano e Perisic, Borja Valero in mediana con Brozovic. Nainggolan, come noto, non disponibile per la sospensione decisa dalla società. Ancelotti, invece, mescola le carte. Il 4-4-2 iniziale ha come terzino destro Callejon, con Zielinski all'ala; punte sono Milik e Insigne, Fabian Ruiz esterno sinistro. Si parte col blitz di Icardi che calcia direttamente da centrocampo e colpisce la traversa (subito sotto c'erano le mani del sorpreso ma reattivo Meret). Un secondo o giù di lì sul cronometro, poteva essere il gol più veloce della serie A. La partita si instrada quindi sul canovaccio della prudenza e del sostanziale equilibrio. Insigne, sul gran lavoro di Milik, calcia a giro dal limite, Handanovic respinge. L'infortunio di Hamsik a metà frazione convince Ancelotti a un posizionamento più canonico: entra Maksimovic e va a fare il terzino destro, Callejon sale all'ala e Zielinski si accentra. Nei minuti finali del tempo, grande chance per Icardi che vince un rimpallo con Maksimovic, taglia fuori Meret, ma viene stoppato sulla linea dalla scivolata di Koulibaly.La ripresa comincia con un Napoli più volitivo. Baricentro più alto per gli uomini di Ancelotti, che provano a sfondare sulle fasce. Attenti i centrali dell'Inter sulle palle verso Milik. Spalletti fa staffetta fra Borja Valero e Vecino. Callejon si libera e calcia dai 20 metri, Handanovic respinge. Dall'altra parte Perisic, servito in area, allunga verso il liberissimo Icardi, provvidenziale per i partenopei la scivolata di Koulibaly. Ancelotti si gioca la carta Mertens e toglie Milik, Spalletti piazza Keita in luogo di Perisic. Il tempo di vedere in campo Ghoulam (per Mario Rui), ultimo cambio partenopeo, che Koulibaly anima in senso per lui negativo, il finale: il senegalese riceve il giallo per un fallo su Politano (che scappava sulla fascia), quindi applaude platealmente e con insistenza all'indirizzo dell'arbitro. Mazzoleni non apprezza evidentemente l'ironia ed estrae il rosso (80'). Subito Lautaro per Joao Mario, Meret disinnesca un colpo di testa ravvicinato di Icardi su corner. Poi accade l'incredibile. Minuto 89: contropiede del Napoli con cross su cui interviene malamente Handanovic, palla verso Insigne che calcia in girata, il portiere si oppone in qualche modo ma indirizza verso il liberissimo Zielinski che tira a botta sicura, Asamoah sulla linea respinge. Minuto 91: cross da sinistra di Keita, velo di Vecino e movimento di Lautaro che disegna un sinistro imparabile verso il secondo palo. San Siro esplode di gioia. Il Napoli chiude male, rosso diretto a Insigne per un battibecco con Keita.