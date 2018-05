SPORT

2018/05/29 21:43

Amichevole a Besançon Under 21. Un'Italia in crescita pareggia 1-1 in Francia Capone (gol-flash, era entrato da appena 22 secondi) pareggia nella ripresa il gol in apertura di Dembelé

Condividi Un buon secondo tempo consente all'Italia di pareggiare a Besançon 1-1 l'amichevole (una delle numerose verso Euro 2019 che sarà ospitato nel nostro Paese) contro la Francia. Un parziale riscatto dopo la sconfitta in Portogallo (3-2 venerdì scorso).



Sul terreno del 'Leo Lagrange', avvio molto lento degli azzurrini. Difesa passiva quando (12') Bamba crossa da destra per la comoda girata di testa del solitario Dembelé. Francia avanti e tambureggiante. Montipò salva due volte sullo stesso Dembelé. A fine frazione si sveglia l'Italia, con Bonazzoli che sfiora il palo in diagonale.



Ripresa più convinta. Scamacca (entrato al 46') impegna Bernardini. Al 76' Capone (entrato da 22 secondi) colpisce a giro da centroarea e agguanta il pari con un gol-flash che ricorderà a lungo (è la sua seconda presenza in U21). Buono l'atteggiamento nel finale, con la squadra sempre propositiva a cercare la vittoria. Da cambiare l'approccio al match (già letale a Estoril...), comunque un test in crescendo. Un buon secondo tempo consente all'Italia di pareggiare a Besançon 1-1 l'amichevole (una delle numerose verso Euro 2019 che sarà ospitato nel nostro Paese) contro la Francia. Un parziale riscatto dopo la sconfitta in Portogallo (3-2 venerdì scorso).Sul terreno del 'Leo Lagrange', avvio molto lento degli azzurrini. Difesa passiva quando (12') Bamba crossa da destra per la comoda girata di testa del solitario Dembelé. Francia avanti e tambureggiante. Montipò salva due volte sullo stesso Dembelé. A fine frazione si sveglia l'Italia, con Bonazzoli che sfiora il palo in diagonale.Ripresa più convinta. Scamacca (entrato al 46') impegna Bernardini. Al 76' Capone (entrato da 22 secondi) colpisce a giro da centroarea e agguanta il pari con un gol-flash che ricorderà a lungo (è la sua seconda presenza in U21). Buono l'atteggiamento nel finale, con la squadra sempre propositiva a cercare la vittoria. Da cambiare l'approccio al match (già letale a Estoril...), comunque un test in crescendo.

Condividi