Calcio, al via il campionato di Serie A

Il campionato di calcio di serie A parte con due anticipi: in campo subito due favorite per lo scudetto, Juventus e Napoli.Alle 18 a Torino i campioni d'Italia contro il Cagliari. Alle 20.45, il Napoli di Sarri testerà le proprie ambizioni contro il Verona dell'ex, Fabio Pecchia.Queste le due partite in programma per l'anticipo di sabato. Domenica invece si confronteranno, tra le altre squadre, la Roma contro l'Atalanta, Crotone-Milan e Inter-Fiorentina.Tra le novità della stagione 2017/2018 c'è la, il nuovo supporto tecnologico che dovrebbe limitare gli errori arbitrali e stemperare i veleni che accompagnano quasi tutte le partite.Intanto per il calciomercato, continuano gli acquisti; i contratti potranno essere depositati in Lega fino al 31 agosto.