Serie A Cristiano Ronaldo agguanta il Torino: derby finisce 1-1 Nel primo tempo granata in vantaggio con un gol di Lukic, nella ripresa il solito Cr7 riporta in equilibrio il match

Allo Stadium finisce in parità (1-1) un emozionante derby tra Juventus e Torino. Nel primo tempo granata in vantaggio con un gol di Lukic, nella ripresa il solito Cristiano Ronaldo riporta in equilibrio il match. Juve già campione d’Italia, il Toro resta al sesto posto con 57 punti, a due lunghezze dal quarto che vale la Champions, occupato in questo momento dall’Atalanta che ha una gara in meno, così come la Roma (quinta a quota 58), il Milan (7° con 56) e la Lazio (ottava a 55).Nella stracittadina della Mole numero 148, il tecnico dei bianconeri Max Allegri si affida al tandem d'attacco Ronaldo-Kean, in difesa Spinazzola vince il ballottaggio con De Sciglio e gioca assieme a Bonucci, Chiellini e Cancelo, davanti al portiere Szczesny. Centrocampo a 4 con Cuadrado, Pjanic, Matuidi e Bernardeschi. Il mister granata Mazzarri sceglie Bremer per completare il trio difensivo con Izzo e Nkoulou. In porta c’è Sirigu. In mezzo al campo c'è Lukic con Rincon, Ansaldi, Meite e De Silvestri. Belotti è la punta più avanzata e viene affiancato da Berenguer. Baselli parte dalla panchina così come Zaza.Parte fortissimo il Toro che sfiora due volte il vantaggio con Belotti che prima non si fa trovare pronto su un liscio di Chiellini e manca l’aggancio (11’), poi da dentro l’area spara un destro da posizione un po’ defilata, ma Szczesny si fa trovare pronto sul primo palo (14’). E al 18’ arriva il vantaggio granata: su rimessa laterale della Juve, Pjanic prova un dribbling all’indietro, ma poi perde il duello fisico con Lukic che gli ruba palla e con un bel destro a giro, batte il portiere polacco della Juve: 0-1. I bianconeri non ci stanno e provano a reagire. Al 19’ giocata area di Cristiano Ronaldo che poi in rovesciata serve Matuidi e sulla mezza girata del centrocampista francese si oppone con i pugni Sirigu. Cr7 al 22’ fa tutto da solo e ci prova con una bomba di destro dai 25 metri, fuori di poco. I campioni d’Italia spingono, ma lasciano anche spazi alle veloci ripartenze del Toro. Nuova fiammate di Ronaldo al 26’ (ma ‘spara’ alto su assist di Kean) e al 36’ (tiro debole da buona posizione, Sirigu blocca).Nella ripresa non cambia il copione con i bianconeri a caccia del pari e i granata pronti a pungere di rimessa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bremer svetta su tutti, ma il suo colpo di testa finisce piuttosto alto (54’). Buona chance per Cristiano Ronaldo al 54’ ma sul corner di Pjanic colpisce con la spalla e il pallone finisce sopra la traversa. Bella azione personale di Spinazzola che parte dalla sua fascia sinistra, si accentra e dal limite calcia, il suo destro è da dimenticare (60’). Juve di nuovo in pressione: Cristiano Ronaldo ci prova da posizione defilata, respinge Bremer, poi Nkoulou si immola e salva su Bernardeschi (65’). Filtrante di Chiellini per Kean che, in area, si gira bene, ma Sirigu è attento (77’).Da registrare l’omaggio dei tifosi della Juve ai caduti di Superga a 70 anni dalla sciagura con uno striscione: “Onore ai caduti di Superga”. Mazzarri sostituisce Berenguer per Baselli, poi Lukic per Ola Aina (79’), mentre Allegri manda in campo Oliveira per un evanescente Cuadrado. Ennesima discesa sulla sinistra di Spinazzola che mette un pallone perfetto per Cr7 che in sospensione di testa centra l’angolino, niente da fare per Sirigu: è l’1-1 (84’). Per il portoghese è la rete numero 21 in campionato. Dentro anche De Sciglio per Bernardeschi e Zaza per De Silvestri. Finale con le due squadre che non si accontentano del pari e cercano entrambe i tre punti, ma il risultato non cambia più.