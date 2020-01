Diciottesima giornata Colpo Verona in casa Spal: 0-2 firmato Pazzini e Stepinski Importantissimo successo esterno dell'Hellas che passa a Ferrara. Scaligeri sempre più lontani dalla zona pericolosa, mentre gli estensi di Semplici, ora a rischio, restano al penultimo posto della classifica.



Gran colpo del Verona che passa a Ferrara in casa della Spal: 0-2. Hellas sempre più lontana dalla zona pericolosa, mentre gli estensi di Semplici, ora a rischio, restano al penultimo posto della classifica.Al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara Semplici, rinfrancato dal successo di Torino contro i granata, schiera la Spal con il 3-5-2: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Paloschi, Petagna. Nell’Hellas Verona, dopo il pari in rimonta della penultima giornata sempre con il Toro (rinviata invece la sfida con la Lazio della 17.ma per l’impegno dei biancocelesti in Supercoppa), Juric si affida al 3-4-2-1: Silvestri: Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Pazzini.Partono subito forte gli ospiti, trascinati da Pazzini e Lazovic. L’esterno serbo dopo 2’ si invola in contropiede ma, dopo 40 metri di fuga, viene bloccato in area da Kumbulla. Ancora Hellas al 5’ con Verre che imbecca in area Faraoni, il cui diagonale da buona posizione si perde a lato di poco. Berisha all’8’ riesce a respingere un tiro di Rrahmani, sulla respinta Pazzini, con la porta spalancata, non ci arriva. Ancora l’attaccante pericoloso al 12’ con una girata volante su centro di Faraoni, palla alta. Si vede la Spal, ma il tiro di Paloschi finisce fuori (13’). Al 14’ gli scaligeri passano: azione di Lazovic che dalla trequarti ‘pesca’ benissimo Pazzini, il cui colpo di testa ravvicinato fredda Berisha. Per l’esperto attaccante, a segno anche con il Toro, è la rete numero 113 in Serie A. I ferraresi provano a reagire con Strefezza, ma il suo tiro da fuori finisce alto (17’). Pazzini al 18’ si divora la chance per la doppietta. Risposta Spal ma la girata di Paloschi esce di un nulla (28’). Dal 38’ però i ferraresi restano in dieci: rosso diretto a Tomovic per un’entrataccia su Faraoni. Ancora estensi in avanti, ma Faraoni riesce ad evitare l’intervento ravvicinato di Petagna.Nella ripresa torna a spingere l’Hellas, anche se la Spal, nonostante l’inferiorità numerica, prova comunque ad inseguire il pari. Ancora una chance per il 2-0 sui piedi di Pazzini che però, da ottima posizione, non riesce a superare l’attento Berisha (47’). Spreca anche Lazovic che al 50’, lanciato da Missiroli, invece di tirare prova l’assist e viene bloccato. Al 56' c’è il primo cambio della partita: nella Spal entra Di Francesco, finisce la gara di Paloschi. I gialloblù non riescono a chiudere il match e falliscono occasioni in serie. Verre ci prova, palla deviata in angolo (68’). Al 69’ Berisha è attento su un colpo di testa ravvicinato di Rrahmani, mentre Pazzini manda alto su uno dei tanti errori della difesa spallina in uscita (71’). Verre di potenza dal limite, palla sopra il montante (72’). Al 73’ Juric toglie l’autore del gol Pazzini per inserire Stepinski. Nella Spal fuori Vicari e Strefezza, dentro Felipe (77’ ) e Floccari (83’), nel Verona fuori Zaccagni, dentro Badu (80’). Nel finale arriva il raddoppio del Verona: altra buona azione di Lazovic che entra in area e tira, sulla corta respinta di Berisha, si avventa Stepinski che non perdona e firma lo 0-2.