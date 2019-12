Dominio assoluto dei padroni di casa, doppietta di Ilicic Atalanta spettacolo, Milan travolto 5-0 a Bergamo Il Milan non poteva chiudere l'anno nel modo peggiore, l'Atalanta reagisce alla sconfitta di Bologna e torna nei quartieri alti. Il Papu apre le danze, poi Pasalic, doppio Ilicic e Muriel

A Bergamo l’Atalanta travolge il Milan 5-0. Sfida importante per le squadre di Gasperini e Pioli dopo gli stop del turno precedente rispettivamente contro Bologna e Sassuolo (una sconfitta e un pareggio). Gasperini deve ancora rinunciare a Zapata, ma torna Gomez in attacco. A sorpresa Muriel in panchina. Malinovskiy invece prende il posto di Freuler a centrocampo. Novità di formazione per il Milan: Pioli sceglie Leao titolare dall'inizio, Piatek in panchina. Squalificato Theo Hernandez, al suo posto Rodriguez sulla fascia.I padroni di casa partono a razzo: dopo 10 minuti magia del Papu Gomez che parte dalla sinistra, supera Conti con un tunnel e di destro la infila sotto la traversa. Sbandamento Milan e al 15’ lungo batti e ribatti nei pressi dell'area, poi palla a Pasalic che tira e scheggia la parte alta della traversa rossonera. Il Milan prova a tenere il controllo, ma i passaggi sono spesso imprecisi e l'Atalanta continua a dominare. Al 27' Rodriguez avanza sul lato sinistro e, col mancino, conclude dalla distanza sul primo palo, palla fuori di poco. Buona occasione per il Milan.Si va al riposo sull’1-0 e nella ripresa il copione resta lo stesso. Al 50' Castagne servito da Gosens colpisce al volo con il destro ma non inquadra lo specchio,due minuti dopo inserimento centrale di Malinovskiy che anticipa Conti e colpisce con il destro dai 20 metri: palla fuori di poco, poi arriva un uno-due micidiale: al 61' Pasalic devia un destro di Gosens e beffa Donnarumma, al 63’ palla in area per Ilicic che tutto solo incrocia per il gol del 3-0. Il Milan tenta una reazione con un tocco di Suso dalla destra a cercare l'inserimento in avanti di Leao, ma il passaggio è troppo forte per il compagno e la palla termina sul fondo. L’Atalanta non si ferma e al 72' arriva il 4-0 con la doppietta di Ilicic: lo sloveno rientra sul mancino e, da fuori area, pesca l'angolo lontano con uno splendido tiro a giro. Il Milan è allo sbando e all’81’ Castagne si divora il quinto gol: servito da Gosens calcia a botta sicura ma Donnarumma in parata bassa e Calabria di testa sul rimpallo evitano il gol, ma la manita arriva all’ 83' con Muriel, appena entrato per ilicic, che approfitta di un'uscita a metà di Donnarumma, lo supera e insacca a porta vuota. Il Milan è in bambola e il fischio finale arriva quasi come una liberazione. Gli orobici salgono al quinto posto in classifica.