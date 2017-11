Serie A, anticipo della 12.ma giornata Colpaccio Crotone al 'Dall'Ara' Bologna ko 3-2: è crisi Una doppietta di Budimir e un rigore di Trotta danno ai calabresi la prima vittoria in trasferta. La squadra di Donadoni incassa la quarta sconfitta consecutiva

di Nicola Iannello Tra due rossoblù, vincono quelli in bianco… Preziosissimi punti per il Crotone (in tenuta da trasferta) che passa a Bologna in rimonta: al ‘Dall’Ara’ finisce 3-2 per i calabresi una partita avvincente e ricca di emozioni, dopo un avvio al piccolo trotto. L’anticipo della dodicesima giornata di serie A registra la prima vittoria esterna dei pitagorici e la quarta sconfitta di fila della squadra di Donadoni. Il Crotone si issa a 12 punti, come l’Udinese, impegnata in trasferta con la Lazio. Bologna fermo a quota 14.I padroni di casa manovrano, ma la prima vera occasione della partita è per gli ospiti: Budimir incorna di testa, Da Costa leva il pallone da sotto la traversa. Il match decolla. Fiammate rossoblù con Palacio, Poli e Verdi: Cordaz non si fa superare. Al 38’ però il portiere del Crotone resta di sasso su una punizione dal limite di Verdi, calciata di sinistro. La gara esplode. Trotta impegna Da Costa a terra, irrompe Budimir e gonfia la rete (42’). Al primo di recupero, nuovo capolavoro balistico di Verdi, che su punizione da posizione un po’ decentrata sorprende ancora Cordaz, che arriva sulla palla ma quando è già in porta.In apertura di ripresa, anche il Crotone pericoloso su calcio piazzato: Da Costa rimedia un po’ goffamente sul tiro di Pavlović. Var protagonista al 66’: Pasqua va alla postazione video per esaminare un tocco con la mano di Krafth: l’azione era proseguita fino all’interruzione decisa dall’arbitro quando il pallone languiva a centrocampo: il rigore viene concesso solo dopo un paio di minuti (il designatore Rizzoli in tribuna mostra approvazione per l’operato del direttore di gara); dal dischetto Trotta spiazza Da Costa e pareggia (68’). Dopo 2’ arriva addirittura il sorpasso dei pitagorici con Budimir che vince un rimpallo al limite dell’area e con un sinistro di controbalzo fulmina il portiere felsineo. Il risultato non cambia neppure dopo gli oltre 5’ di recupero concessi dall’arbitro.