Serie A, sesta giornata Finisce 1-1 tra Cagliari e Verona una sfida ricca di occasioni da gol Sardi in vantaggio con Castro nel primo tempo. Nella ripresa il pareggio scaligero di Faraoni, che approfitta di uno scivolone di Pisacane. I rossoblù si fanno agganciare dalla Lazio a 10 punti. Hellas a quota 6

Divisione della posta tra Cagliari ed Hellas Verona nella partita domenicale delle ore 18 della sesta giornata di campionato. I rossoblù sardi, galvanizzati dal colpo a Napoli nel turno infrasettimanale, vanno in vantaggio e per un momento si ritrovano nei quartieri alti della classifica, poi incassano il pareggio degli ospiti (in maglia bianca da trasferta) e si ritrovano a 10 punti come la Lazio. Per gli scaligeri i punti in classifica sono 6 (una vittoria e tre pareggi) con un folto gruppo di squadre.Alla 'Sardegna Arena', Maran con il 4-3-1-2: Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro trequartista a ispirare le punte Joao Pedro e Simeone. Risponde Juric con il 3-4-2-1: Silvestri; Rrhamani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni e Verre a sostegno della punta centrale Stepinski. Arbitra Volpi di Arezzo.Inizio a ritmo blando. Primo sussulto al 22’ un tentativo di Joao Pedro, a lato di poco. Vantaggio rossoblù al 29’: Castro dalla sinistra crossa di destro, il pallone con il giro verso la porta non viene sfiorato da Joao Pedro che tenta di colpirlo di testa e termina alle spalle di Silvestri vicino al secondo palo. Al 39’ Zaccagni incorna male, palla fuori. Al 44’ bomba di Rog, Silvestri sicuro. Prima dell’intervallo Pisacane salva sulla linea su Veloso, dopo uscita avventurosa di Olsen.In avvio di ripresa, Ceppitelli di testa su punizione di Cigarini sfiora il palo (51’). Palo che invece centra Rog, sempre di testa, “sprecando” una ripartenza rossoblù di Simeone (52’). Sull’altro fronte, al 53’ Olsen chiude la porta a un tentativo di Lazovic. Al 62’ gran riflesso di Silvestri che manda sopra la traversa un’incornata di Simeone imbeccato da Nandez. Segna invece il Verona con Faraoni, lesto ad approfittare di uno scivolone di Pisacane nel tentativo di rinvio (66’). Al 69’ Maran manda Nainggolan nella mischia al posto di Castro. Il Cagliari però ha accusato il colpo del pareggio incassato. Altra chance per l’Hellas al 73’, ma Zaccagni manca l’acrobazia e Lazovic spara alto. al 78’ Simeone di piatto manda alto da posizione favorevolissima un invito di Nainggolan da sinistra. All’83’ Salcedo (dal 62’ per Verre) in grande elevazione manda fuori di poco su azione da corner. Il classe 2001 scaligero all’85’ impegna poi Olsen in una pericolosa respinta in area che ingenera un paio di carambole (Stepinski “colpisce” il portiere avversario) con la palla che alla fine termina in corner. Il risultato non cambia più.