Serie A, anticipo della 21ma giornata La Fiorentina non si ferma e passa in casa Chievo 3-0 Un gol di Tello nel primo tempo e nella ripresa uno di Babacar su rigore e uno di Chiesa nel recupero fanno salire i viola all'ottavo posto. Per i gialloblù, si tratta della quarta sconfitta consecutiva

La Fiorentina fa suo il primo anticipo della ventunesima giornata e sale all'ottavo posto con 33 punti, con una partita da recuperare. Ne fa le spese il Chievo, alla quarta sconfitta di fila, battuto a domicilio 3-0. I viola danno continuità al successo sulla Juventus.Al ‘Bentegodi’, nella seconda di ritorno, Maran schiera Birsa dietro alle punte Meggiorini e Pellissier. Paulo Sousa con Babacar di punta, al posto dello squalificato Kalinic, con Bernardeschi e Borja Valero a sostegno.La prima occasione da rete è per i padroni di casa: Castro calcia dal limite, Tatarusanu vola a respingere. Ci prova anche Meggiorini che entra in spaccata su cross di Cacciatore dalla destra, palla fuori di poco. Il gol però lo segna la Fiorentina, con Tello che approfitta di un errore di Dainelli (17’). I gialloblù non smettono di macinare gioco. Meggiorini arriva al tiro su bello sviluppo offensivo, Tatarusanu blocca a terra. Chance anche per Pellissier, imbeccato dal solito Cacciatore dalla destra, conclusione alta. La Fiorentina allenta la pressione con una punizione di Bernardeschi, su cui Sorrentino mette in angolo.In avvio di ripresa, Tatarusanu deve uscire sui piedi Pellissier. Neanche il tempo di respirare, e Sorrentino prima si tuffa per respingere un rasoterra di Bernardeschi, poi deve mettere in angolo il tap-in di Babacar. Il Chievo non riesce a uscire dalle azioni d’angolo che si succedono, e Cacciatore atterra Chiesa, per Maresca è rigore, Babacar dal dischetto spiazza Sorrentino (52’). La reazione clivense è in un tiro di Meggiorini, su cui Tatarusanu compie un difficile intervento. I viola abbassano il ritmo e non corrono più veri pericoli fino all’88’, quando Meggiorini spara su Tatarusanu da posizione favorevole. Nel recupero, Izco colpisce malamente a due passi dal portiere viola. Ma non è finita. C’è ancora tempo per un contropiede della Fiorentina che manda in gol Chiesa con un diagonale da destra che sorprende Sorrentino (94’).