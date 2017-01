Serie A, anticipo della 20ma giornata Il Bologna passa a Crotone, calabresi sempre ultimi Allo 'Scida' decide un gol di Dzemaili nella ripresa. I felsinei agganciano Genoa e Sampdoria. I 'pitagorici' restano inchiodati a 9 punti (con una partita in meno) come il Pescara

di Nicola Iannello Il girone di ritorno parte con una vittoria esterna. Il Bologna vince 1-0 a Crotone e continua il suo campionato di assoluta tranquillità, salendo a 23 punti, in condominio con le squadre genovesi, e con una partita da recuperare (contro il Milan). Il primo anticipo della ventesima giornata di serie A condanna i calabresi a restare in coda alla classifica a 9 punti (assieme al Pescara), anche loro con una partita in meno, ma da giocare contro la Juventus...Allo ‘Scida’, Nicola schiera il 4-4-2, dove Trotta e Falcinelli sono le punte. Risponde con il 4-3-3 Donadoni (rossoblù felsinei in maglia gialla da trasferta), che in avanti si affida al tridente formato da Krejci, Di Francesco e Destro.La cronaca. Primo tentativo a rete di Destro, ma Cordaz blocca il tiro centrale. Sull’altro fronte, ci prova Falcinelli, una volta di testa e due di piede: fuori o tra le braccia di Mirante. Ancora Destro per il Bologna, ma il portiere dei rossoblù calabresi non si fa sorprendere. Centrale anche il tentativo di Trotta. Calvarese annulla un gol di Trotta per fuorigioco. Nel primo tempo, Donadoni è costretto a due cambi per infortuni: Krafth per Torosidis (29’) e Oikonomou per Gastaldello (42’).In avvio di ripresa Dzemaili azzecca la rasoiata di destro che in diagonale fulmina Cordaz (51’). Subito dopo, si ripropone il duello, ma questa volta il portiere del Crotone si salva sul tiro del centrocampista svizzero. Occasione del pari calabrese sui piedi di Rohden, ma lo svedese calcia sui piedi di Mirante in uscita. Non inquadra la porta invece Palladino in girata al volo. Cordaz ancora impegnato su botta al volo di Krejci. Ancora una chance per Dzemaili che mette fuori di poco un suggerimento di Destro dalla sinistra. Forcing finale dei padroni di casa. Falcinelli tenta la rovesciata volante, ma il pallone termina alto.