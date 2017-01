Serie A, anticipo della 19ma giornata Maccarone entra e risolve: l'Empoli batte il Palermo 1-0 Un rigore dell'attaccante dei toscani, primo gol 2017, decide una sfida importante in chiave salvezza. La squadra di Martusciello sale a +7 sui siciliani, terz'ultimi in classifica

di Nicola Iannello Tre punti pesantissimi per l’Empoli, che batte 1-0 il Palermo nel primo anticipo della diciannovesima giornata, ultima di andata, che inaugura il 2017 della serie A. I toscani scavano un fossato tra sé e la zona retrocessione, salendo a 17 punti e lasciando i rosanero (in tenuta bianca) terz’ultimi a quota 10.Al ‘Castellani’ temperatura bassa, ma terreno in buone condizioni. Martusciello con il 4-3-1-2, in avanti a supportare Mchedlidze e Marilungo c’è Saponara. Corini schiera un 3-4-2-1, con Quaison e Bruno Henrique dietro a Nestorovski.Pronti, via e il Palermo arriva al tiro con Rispoli, un difensore respinge a Skorupski battuto. Per vedere una occasione, occorre aspettare il 24’, quando Gonzalez e Goldaniga anticipano in corner Mchedlidze. Sugli sviluppi dell’angolo, Bellusci impegna Posavec. Poi è Dioussé a concludere alto. Prima dell’intervallo, il portiere del Palermo deve sbrogliare su due cross consecutivi in area.Nella ripresa il Palermo prova ad alzare il ritmo. Tentativo di Nestorovski, troppo centrale. Più difficile invece l’intervento di Skorupski, impegnato in una respinta a terra da Quaison. Anche la conclusione di Rispoli finisce tra le braccia del portiere dei padroni di casa. Martusciello prova a scuotere i suoi mettendo Maccarone per Marilungo (76’). Il neoentrato si procura immediatamente un rigore, costringendo al fallo Cionek dopo torre di Mchedlidze: Valeri non ha dubbi. Sul dischetto va lo stesso Maccarone che di potenza firma il suo terzo gol stagionale (78’). Corini prova le carte Diamanti (per Cionek all’81’) e Balogh (per Jajalo all’83’). L’ungherese arriva subito al tiro, ma Skorupski blocca a terra. Nel recupero, espulso Corini per proteste, dopo una caduta sospetta di Rispoli in area toscana.