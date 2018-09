Serie A, posticipo della sesta giornata Il Milan non sa più vincere, a Empoli i toscani rimontano: 1-1 In vantaggio con Biglia, la squadra di Gattuso non chiude la partita nel primo tempo e subisce il ritorno dei padroni di casa, che pareggiano con Caputo su rigore. Con una partita da recuperare, i rossoneri sono a 6 punti, mentre gli uomini di Andreazzoli è a quota 5

di Nicola Iannello Arriva il terzo pareggio per il Milan che continua nel suo cammino anonimo, nonostante un gioco a tratti efficace. L’Empoli si difende, limita lo svantaggio e poi colpisce in un momento di stanca della partita. Al ‘Castellani’ finisce 1-1 una partita giocata su buon ritmo nel primo tempo e solo a sprazzi nel secondo. Così il posticipo che chiude la sesta giornata di serie A, in turno infrasettimanale. I rossoneri salgono a 6 punti, frutto della vittoria sulla Roma, di tre pareggi e della sconfitta col Napoli (c’è da recuperare la partita col Genoa il 31 ottobre). I toscani salgono a quota 5 (una vittoria, due pareggi e tre sconfitte)Gattuso schiera Laxalt terzino sinistro e Borini centravanti (Higuain è infortunato e Cutrone non ancora al 100%); nel tridente anche Suso e Çalhanoğlu. Andreazzoli risponde con il 4-3-1-2, dove Krunić agisce alle spalle delle punte La Gumina e Caputo.Biglia porta in vantaggio i rossoneri (in divisa bianca) al 10’: Krunić sbaglia il rinvio, il centrocampista argentino calcia col mancino di prima appena fuori area, una leggera deviazione di Capezzi beffa Terracciano. La reazione degli azzurri toscani è in un’incursione di La Gumina “murata” da Donnarumma e nel palo di Caputo da distanza ravvicinata. Partita vivissima. Bonaventura va al tiro, Terracciano respinge su Kessié che tira a botta sicura ma il portiere dell’Empoli con un gran riflesso ci mette la mano aperta e alza in angolo. Sul corner, protagonisti gli stessi: Bonaventura gira di testa, Terracciano respinge, Kessié manda alto. È poi Suso a ingaggia un duello col portiere dei padroni di casa: per due volte le sue conclusioni vengono respinte da Terracciano.La ripresa scorre via senza sussulti fino a quando Romagnoli al 69’ combina un pasticcio in area rossonera, rinviando addosso a Mchedlidze (subentrato al 65’ a La Gumina) e poi atterrandolo nel tentativo di fermarlo: Fabbri concede subito il rigore e lo conferma dopo consulto a distanza col Var: dal dischetto Caputo trafigge Donnarumma con una botta dritta sotto la traversa (71’). Il Milan accusa il colpo e si scuote solo nel finale con i tiri di Suso, ma il portiere dell’Empoli non si fa sorprendere. All’88’ con un sinistro maligno, lo spagnolo in rossonero chiama Terracciano alla deviazione in angolo. Ancora lo spagnolo a rendersi pericoloso con un traversone violento, ma il portiere dell’Empoli ci mette una pezza. Nel recupero, Terracciano blocca anche una conclusione centrale di Bakayoko (dal 78’ per Kessié).