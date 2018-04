Serie A, recuperi della 27ma giornata Quinta vittoria di fila per la Fiorentina nel nome di Davide Astori Veretout e Simeone espugnano Udine, lanciando i viola in zona Europa League. Colpo della Sampdoria in casa dell'Atalanta. Successo anche del Genoa a spese del Cagliari

Il 4 marzo Udinese-Fiorentina non si giocò per la morte nel sonno di Davide Astori. La serie A si fermò in segno di lutto. A trenta giorni esatti di distanza, i viola tornano in Friuli e in uno stadio che rende omaggio al suo capitano portano a cinque il bottino dei successi consecutivi. In chiave Europa League, importante successo della Sampdoria in casa dell'Atalanta. Ora viola, doriani e nerazzurri sono appaiati al settimo posto. Una rete al 90' consente al Genoa di superare il Cagliari. Questi i risultatti dei tre recuperi del martedì della ventisettesima giornata (gli altri quattro di mercoledì).I blucerchiati agganciano gli orobici al settimo posto a quota 47 punti. Il discorso Europa League è apertissimo, vista anche la vittoria della Fiorentina. Gasperini fa due cambi rispetto alla partita contro l'Udinese: Mancini sostituisce Palomino al centro della difesa, Hateboer al posto di Gosens con Castagne che si sposta a sinistra; in avanti, Cristante a sostegno di Gomez e Petagna. Giampaolo con la novità Andersen in difesa al posto di Silvestre; a centrocampo, Capezzi prende il posto di Torreira squalificato con Praet e Linetty ai suoi lati, in attacco, assente Quagliarella, c'è Alvarez alle spalle di Caprari e Zapata.La prima occasione è per l'Atalanta: Castagne a sinistra arriva e a tu per tu con Viviano ma spreca malamente mettendo a lato. Per i nerazzurri arriva anche la traversa di Petagna di testa su corner, poi Viviano si oppone alla grande al tentativo da due passi di Masiello. Murru salva i blucerchiati anticipando Hateboer. Al 43' a sorpresa passa la Samp: la difesa orobica combina un pasticcio, Caprari approfitta di una scivolata di Toloi e trafigge Berisha. E prima dell'intervallo, solo un volo del portiere dell'Atalanta impedisce il raddoppio doriano su punizione di Gaston Ramirez.Nella ripresa il pari nerazzurro lo firma Toloi, con una girata in mischia dopo punizione dalla sinistra (67'). E' poi Berisha a mettere in angolo una zuccata ravvicinata di Zapata. Sempre di testa la traversa doriana colpita da Caprari. Il gol è nell'aria e giunge su regalo di Haas (subentrato al 56' a De Roon): sul retropassaggio del centrocampista dell'Atalanta si avventa Zapata che con un tocco sotto beffa Berisha (84').Settimo ko consecutivo per i friulani, illusi dalla cura Oddo e poi ripiombati nell'anomimato. La classifica langue con 33 punti. Il colpo della Viola significa quota 47, appaiando l'Atalanta in compagnia della Sampdoria. Oddo con il 3-5-2: a centrocampo Barak torna dalla squalifica, mentre davanti De Paul affianca Perica (si rivede Lasagna in panchina). Pioli lascia in panchina Simeone, rilevato nel ruolo di centravanti da Falcinelli, con Chiesa e Saponara a sostegno. Vantaggio ospite su rigore assegnato da Banti per fallo di Pezzella su Chiesa e trasformato da Veretout al 29'. Nella ripresa, Pioli si gioca la carta Simeone, inserendolo al 68' al posto di Falcinelli: il 'Cholito' dopo 3' minuti ripaga la fiducia con un gol segnato su iniziativa personale (71'). Nel finale Bizzarri deve rimediare a un retropassaggio sciagurato di Danilo, chiudendo sulla conclusione di Benassi.Punti pesantissimi per i rossoblù di casa che con la vittoria del 'Luigi Ferraris' scavalcano l'Udinese: 34 punti per il Grifone, restano a 33 i sardi. Ballardini deve fare a meno degli squalificati Bertolacci e Taarabt e degli infortunati Veloso e Galabinov, schierando a centrocampo Bessa, Cofie e Hiljemark con Rosi e Laxalt in fascia, in attacco Lapadula supportato da Medeiros. Lopez mette in campo un 3-5-2: in difesa Pisacane, Ceppitelli e Andreolli; Faragò e Lykogiannis laterali, in mediana Ionita, Barella e Dessena; coppia d'attacco Sau-Pavoletti.Partita aperta con occasioni su entrambi i fronti. Perin salva alla grande su Pavoletti, servito da Sau dopo azione di Ionita sulla sinistra. Var protagonista al 31': Maresca concede un rigore ai padroni di casa per un contatto tra Rosi e Lykogiannis; la visione dell'azione induce l'arbitro a modificare la propria decisione: si riprende con rimessa dal fondo. In apertura di ripresa il vantaggio del Grifone: Hiljemark pennella dalla destra, Lapadula stacca e di testa fulmina Cragno (53'). Al 61' il pareggio degli ospiti: Faragò in area protegge palla e viene trattenuto da Zukanovic, per Maresca è rigore, trasformato da Barella (62'). Il Cagliari ha anche l'occasione per passare in vantaggio, ma la conclusione di Pavoletti si stampa sul palo. il gol vittoria del Genoa arriva al 90': la difesa cagliaritana respinge un cross di Migliore, Medeiros carica il sinistro e con un gran tiro a girare fa secco Cragno.