Serie A, anticipo della nona giornata Thiago Motta debutto ok, Genoa batte Brescia 3-1 Rondinelle in vantaggio nel primo tempo con Tonali. I rossoblù si svegliano nella ripresa e ribaltano la partita con tre subentrati: Agudelo, Kouamé e Pandev. Il Grifone scavalca la squadra di Corini, ora terz'ultima

Il cambio di panchina fa bene al Genoa. Thiago Motta debutta con una vittoria alla guida del Grifone. Al ‘Luigi Ferraris’ Brescia regolato 3-1 in rimonta e scavalcato in classifica. I punti dei rossoblù ora sono 8, come il Lecce, mentre il Brescia resta a 7, terz’ultimo. Questo il verdetto dell’anticipo del sabato sera della nona giornata di campionato. Il Genoa veniva dal 5-1 incassato a Parma e che era costato la panchina ad Andreazzoli. Per il Brescia un passo indietro dopo lo 0-0 nel posticipo di lunedì contro la Fiorentina.Thiago Motta schiera il 3-5-1-1: Radu; C. Zapata, Radovanovic, Romero; Ghiglione, Cassata, Schöne, Lerager, Ankersen; Gümüş, Pinamonti. Corini con il 4-3-1-2: Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Ayé, Balotelli. Arbitra Abisso di Palermo.Protesta dei tifosi di casa, entrati sugli spalti dopo 8’ di gioco, contro il cattivo rendimento della squadra. Al 10’ Ayé spreca malamente da buona posizione. Il ritmo della partita non è elevatissimo. Il vantaggio degli ospiti porta la firma del classe 2000 Tonali, che al 34’ direttamente su punizione da posizione defilata beffa Radu. Al 40’ Chancellor alza bandiera bianca, lo rileva il veterano Gastaldello. Prima dell’intervallo, Joronen nega il gol a Gümüş, penetrato in area avversaria dalla sinistra (44’).Thiago Motta torna in campo con Agudelo per Radovanovic. Su ripartenza veloce, Spalek in scivolata non trova il pallone su traversone basso dalla destra. Al 58’ Genoa a trazione anteriore: Pandev per Lerager. Al 64’ il macedone viene fermato da Joronen in uscita. Al 65’ Thiago Motta gioca la carta Kouamé, dentro per Gümüş. L’ivoriano si presenta subito un minuto dopo, colpendo il palo su azione d’angolo. Pareggio rossoblù al 66’: Pinamonti difende benissimo un pallone rubato all’altezza della linea di fondo, sull’invito all’indietro Agudelo apre il mancino e trafigge Joronen con un tiro sotto la traversa. Al 72’ Corini inserisce Donnarumma per Balotelli, ma la partita ha cambiato inerzia. Al 75’ Kouamé su cross di Ghiglione dalla destra si inventa una rovesciata di destro e sfonda la porta per il sorpasso del Grifone. Al 79’ è un sinistro di Pandev, mandato in profondità dall’ivoriano, a gonfiare la rete all’incrocio dei pali. Il Brescia accusa il colpo. All’80’ Corini prova Matri per Spalek. All’81’ Schöne scaglia un destro rasoterra dai venti metri, Joronen si distende e con la mano aperta manda il pallone sul palo. All’87’ Ayé spara alto dentro l’area di rigore. Al 92’ occasione colossale per il Brescia: in mischia, Donnarumma da un metro conclude debolmente ed esalta i riflessi di Radu che respinge di piede. Festa rossoblù a Marassi.