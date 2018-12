Serie A, 17ma giornata Inter beffata allo scadere, il Chievo pareggia 1-1 Pellissier nel recupero risponde a Icardi. Nell'altra partita delle ore 18, è 0-0 tra Parma e Bologna

Questa volta Maurito non basta. L’Inter si fa raggiungere dal Chievo e precipita a 8 punti dal Napoli secondo in classifica, mentre la Lazio quarta è sotto di 5. Al ‘Bentegodi’ i nerazzurri (in divisa bianca da trasferta) si fanno imporre l’1-1 in rimonta dai gialloblù ultimi in classifica; per i clivensi i punti sono 5. Nell’altra partita delle ore 18 della diciassettesima giornata di serie A, pareggio senza reti tra Parma e Bologna; ducali a 22 punti, rossoblè terz’ultimi a 13Nel 4-3-1-2 di Di Carlo, Giaccherini è l’ispiratore di Meggiorini e Pellissier. Con Asamoah squalificato, Spalletti schiera D’Ambrosio sulla corsia destra; Nainggolan torna dall’infortunio, in reparto con João Mario e Brozović, mentre in attacco Icardi è coadiuvato da Perišić e Politano.Doppia occasione Inter al 28’: D’Ambrosio da sinistra centra per Icardi il cui piatto destro viene respinto alla grande da Sorrentino, sulla palla che esce Nainggolan prova la cannonata, fuori di poco. Il vantaggio nerazzurro arriva al 39’ con Perišić che finalizza da cinque metri una combinazione tra Icardi e D’Ambrosio. L’Inter gioca sul velluto e fa girare il pallone di prima. Raddoppio mancato di un soffio allo scadere di primo tempo da João Mario, in scivolata su invito sempre da sinistra di Perišić.Nella ripresa stesso copione, con l’Inter padrona del campo, con un gioco fin troppo lezioso. Quando gli uomini di Spalletti affondano, ci vuole il miglior Sorrentino per dire no a Icardi da distanza ravvicinata. Al 58’ fiammata Chievo sull’asse Meggiorini-Pellissier, sulla zampata del veterano aostano Handanović mette in angolo; sugli sviluppi del corner, ancora Pellissier ci prova con una rovesciata fuori di poco. La partita scivola via senza particolari sussulti fino al recupero: al 91’, su colpo di testa a prolungare di Stepinski, Pellissier con un pallonetto evita Handanović in uscita e segna il gol del pareggio.Davvero poche emozioni nel derby della via Emilia. D’Aversa recupera Gervinho dall’infortunio, l’ivoriano con Siligardi gioca a sostegno di Inglese di punta. Pippo Inzaghi schiera quasi la stessa squadra che ha pareggiato col Milan, con Dzemaili al posto di Poli a centrocampo; le punte sono Santander e Palacio.L’avvio è di marca ducale: Siligardi colpisce il palo al primo giro di lancette, approfittando id una corta respinta di Svanberg. Nuova occasione per il Parma al 17’ quando Helander devia in corner una conclusione pericolosa di Luca Rigoni. Nel secondo tempo, ancora parla insidioso con Sprocati e Inglese e Bologna ordinato in difesa, per portare a casa un punto prezioso.