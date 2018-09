Serie A, quarta giornata Cristiano Ronaldo fa doppietta e la Juve vola a punteggio pieno Sassuolo sconfitto 2-1 all'Allianz Arena. Tutti attendevano il primo gol in bianconero del portoghese, che ne segna due. Campioni d'Italia alla quarta vittoria su quattro partite. Finale rovente col gol di Babacar e l'espulsione di Douglas Costa per uno sputo a Di Francesco

di Nicola Iannello Tutti ad aspettare il primo gol di Cristiano Ronaldo in bianconero e il portoghese ne segna due (fallendone altri). La Juventus festeggia CR7 e batte il Sassuolo 2-0, volando, unica squadra, a punteggio pieno: 12 punti in quattro giornate. Ora per i campioni d’Italia testa al mercoledì di Champions League, il vero obiettivo stagionale, con la trasferta in casa del Valencia.All’Allianz Arena, si affrontano due formazioni col 4-3-3. Allegri schiera Szczęsny in porta; Cancelo e non l’annunciato De Sciglio terzino destro, Benatia e Bonucci centrali, Alex Sandro a sinistra; Khedira, Emre Can e Matuidi a centrocampo; Dybala, Mandžukić e Cristiano Ronaldo in attacco. Risponde De Zerbi con Consigli tra i pali; Lirola, Marlon, Ferrari e Rogerio linea difensiva; Duncan, Locatelli e Bourabia centrocampisti; Berardi, Boateng e Djuričić tridente offensivo.La partita la fa la Juve, quasi ossessionata dal cercare il gol di CR7. È Rogerio a opporsi col corpo al primo tentativo del portoghese, che poi sbaglia il tempo su un colpo di testa ravvicinato. Si rende pericoloso Emre Can con un destro da fuori. Va di lusso ai bianconeri su corner da sinistra di Boateng: Ferrari ruba il tempo a Bonucci, ma il suo colpo di testa è centrale e facile preda di Szczęsny. Marlon combina un pasticcio nella sua area, Matuidi gli soffia il pallone e serve Dybala il cui tiro viene rimpallato, sfera a Mandžukić che non ha miglior fortuna. Su traversone tagliato da sinistra di Emre Can, Lirola “tenta” l’autorete colpendo al volto Consigli, poi il pallone viene allontanato.In apertura di ripresa, sul secondo tentativo di autogol da parte del Sassuolo, arriva il momento più atteso da tutto il mondo bianconero: il primo gol juventino di Cristiano Ronaldo: su azione d’angolo, Ferrari colpisce il proprio palo e CR7 da un metro segna il più facile di tutti i suoi gol in carriera (50’). Rischia invece di segnare il gol più bello della carriera Boateng con un colpo di tacco che esce di poco dal palo a destra di Szczęsny. Al 65’ Cristiano Ronaldo completa la festa con la doppietta personale: un sinistro incrociato su contropiede rifinito da Emre Can. Il Sassuolo prova a reagire con un sinistro sull’esterno della rete del subentrato Di Franscesco (dal 61’ per Djuričić). Anche l’altro subentrato Douglas Costa (dal 61’ per Mandžukić) sfiora il gol su tocco incrociato dopo sfondamento a destra. Ci prova ancora CR7 con un tiro di punta, ma Consigli non si fa sorprendere. Il portoghese ha ancora le forze per protestare a causa di un contatto con Ferrari in area del Sassuolo.Sul capovolgimento di fronte, gran bordata di Duncan che chiama Szczęsny al volo decisivo. Sempre CR7 protagonista: sugli sviluppi di un corner, si trova il pallone sul piede tutto solo sul secondo palo ma non inquadra la porta; poi col sinistro fallisce il tap in su respinta di Consigli alla botta di Cancelo. La partita sembra chiusa ma il finale è incandescente. Al 91’ Babacar (dall'83' per Locatelli) di testa gira in rete un cross da sinistra di Dell’Orco. Il Sassuolo ci prova, ma il sinistro di Berardi è troppo telefonato per sorprendere Szczęsny. Al 93’ Douglas Costa si fa espellere dopo un gomitata, una testata e uno sputo a Di Francesco: il rosso (per i primi due gesti c’era stato un cartellino giallo) arriva solo dopo segnalazione del Var.