Serie A, diciottesima giornata Poker Juve, pokerissimo Atalanta. Al Milan non basta Ibrahimovic Bianconeri provvisoriamente in vetta grazie al 4-0 sul Cagliari con tripletta di Cristiano Ronaldo. Orobici esagerati con il 5-0 sul Parma (doppietta di Iličić). A Ibra non riesca la magia: entra al 55' ma i rossoneri non vanno oltre lo 0-0 con la Sampdoria

Troppa Juventus e troppa Atalanta. I bianconeri travolgono il Cagliari con quattro gol tutti nella ripresa. I nerazzurri orobici strapazzano il Parma, inanellando il secondo 5-0 di fila dopo quello rifilato al Milan. E i rossoneri non rispondono alla “cura Ibrahimovic” (in campo peraltro solo dal 55’), pareggiando a reti inviolate con la Sampdoria. Questi i responsi delle tre partite domenicali pomeridiane della diciottesima giornata di campionato.L’inizio del 2020 bianconero è nel segno della vittoria; alle spalle la sconfitta nella Supercoppa con la Lazio; il campionato riparte con un successo che manda i campioni d’Italia provvisoriamente in testa alla classifica. I sardi (in tenuta verde da trasferta, il solo portiere con maglia tradizionale bicolore) incassano la terza sconfitta di fila e restano inchiodati a 29 punti, pur sempre in sesta posizione.Allo ‘Stadium’, Sarri con il 4-3-1-2: Szczęsny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanić, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala. Risponde Marana con il 4-3-2-1: in porta torna Olsen dopo le quattro giornate di squalifica; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Luca Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, João Pedro; Simeone. Arbitra Giacomelli di Trieste.La Juve cerca di fare la partita, ma il suo predominio territoriale non frutta occasioni. I sardi si difendono con ordine, facendo densità al limite della propria area. Al 25’ ci prova Ramsey, Olsen blocca al petto. Al 36’ Demiral svetta di testa su corner di Pjanić, pallone sulla traversa: è la chance più grossa dei bianconeri nel primo tempo.Il gol della Juve arriva a inizio ripresa: in disimpegno, Klavan serve centralmente Walukiewicz che si fa anticipare da Ronaldo, il portoghese salta anche Olsen e porta in vantaggio i bianconeri: è il 49’. Al 51’ Olsen prima si oppone a Dybala poi salva anche sulla deviazione involontaria di Klavan. Al 60’ lampo Cagliari: su cross di Nainggolan, Simeone di testa coglie la traversa. Al 64’ ancora duello Dybala-Olsen, questa volta su punizione, ha la meglio ancora il portiere rossoblù. Al 66’ la ‘Joya’ porta scompiglio in area ospite, Rog lo stende, per Giacomelli è rigore che CR7 trasforma (67’). Al 72’ una deviazione di João Pedro su tiro di Nainggolan per poco non riapre la partita. Al 75’ Ramsey dalla distanza impegna Olsen. All’81’ Higuain, entrato al posto di Dybala al 70’, batte Olsen dopo prolungato possesso palla, aiutato anche dalla deviazione di Klavan. All’82’ arriva il tris personale di Cristiano Ronaldo che servito da Douglas Costa (dall’80’ per Ramsey) batte con un sinistro maligno il portiere del Cagliari, siglando il tredicesimo successo personale. All’87’ solo il piede di Walukiewicz toglie la soddisfazione della doppietta a Higuain. Dopo un facile intervento di Szczęsny su destro piazzato di Nainggolan, nel recupero João Pedro pizzica il palo alla destra del portiere juventino con una bella girata. Sipario e Juve che mette pressione all’Inter.Quando i nerazzurri di Gasperini giocano così, altro che andare dal dentista, come ha detto Guardiola dopo averli incontrati in Champions League. Dopo il superpoker al Milan, arriva quello sui ducali, travolti al ‘Gewiss Stadium’ da una squadra che non ha dato loro scampo. Orobici quinti a 34 punti, uno solo sotto la Roma, caduta in casa con il Torino. Per il Parma settimo posto a quota 25.Gasperini con il consueto 3-4-2-1: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Iličić, Gomez; Muriel. D’aversa schiera un classico 4-3-3: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Hernani, Barillà; Kulusevski, Kucka, Sprocati. Dirige Pasqua di Tivoli.All’11’ partita sbloccata da una magia di Gomez che trafigge Sepe con un sinistro chirurgico all’incrocio dei pali. Al 21’ e al 24’ Iličić impegna il portiere doriano, la seconda volta in un grande intervento. Al 34’ il raddoppio nerazzurro lo firma Freuler che apre il mancino su imbeccata del solito ‘Papu’. Prima dell’intervallo arriva il tris di Gosens, lesto a stoppare e scaricare in porta un tiro di Iličić rimpallato da Bruno Alves (43’).Nella ripresa va a referto il poker di Iličić che al 60’ trova uno strepitoso sinistro al volo su cross di Gosens. L’Atalanta non si ferma e lo sloveno firma la sua doppietta al 71’ battendo Sepe dopo aver saltato Iacoponi: Iličić sale a nove gol in classifica marcatori. Al 72’ si rivede Zapata dopo tre mesi di stop per infortunio: il colombiano rileva il connazionale Muriel.Fischi al ‘Meazza’ per i rossoneri (in maglia solo nera), alla fine della partita. Neppure l’arrivo di Ibrahimovic (dalla panchina) porta la scossa auspicata per raddrizzare una stagione deficitaria. I punti in classifica sono 22, troppo pochi per coltivare aspirazioni europee. Per i blucerchiati (in maglia bianca da trasferta) un altro piccolo passo per uscire dalla zona retrocessione, anche se i punti sono 16.Pioli conferma il 4-3-3: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunić, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piątek, Çalhanoğlu. Ranieri con il 4-4-2: Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Ramirez, Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. Fischia Massa di Imperia.Al 23’, sugli sviluppi di un corner, Bonaventura calcia di prima ma viene “murato” dai difensori. Al 26’ Çalhanoğlu imbecca Suso sulla destra, il rasoterra dello spagnolo viene bloccato in due tempi di Audero. Alla mezz’ora Ramirez alza bandiera bianca, lo rileva Depaoli. Al 39’ Chabot chiude la conclusione a Suso da pochi passi. Al 42’ secondo cambio forzato per la Samp: Jankto per Depaoli, che è rimasto in campo solo 12’. Nel recupero, brivido per il Milan: Jankto segna a porta vuota, ma il gol viene annullato per fuorigioco dell’assistman Gabbiadini nella partenza dell’azione.E Gabbiadini è protagonista di una grossa chance blucerchiata in ripartenza in avvio di ripresa: solo un mezzo miracolo di Donnarumma salva il Milan, con Hernandez che poi spazza quasi sulla linea di porta. Al 55’ boato a San Siro: Ibrahimovic “debutta” in rossonero al posto dello spento Piątek; entra anche Leão per Bonaventura. Ma al 56’ Donnarumma compie l’ennesimo salvataggio su Linetty. E al 58’ un retropassaggio sciagurato di Calabria consente a Gabbiadini di saltare il portiere rossonero, ma senza poi trovare la porta. Al 59’ prima occasione per Ibra che di testa costringe Colley a una respinta affannosa vicino alla linea di porta. Sempre di testa, al 63’ lo svedese impatta il pallone su punizione di Çalhanoğlu, blocca Audero. Al 65’ il portiere doriano deve opporsi a una conclusione di Leão da posizione defilata. Al 71’ il portoghese da dentro l’area piccola alza la mira dopo torre di Musacchio. Suso ci prova con un pallonetto al 74’, alto.Al 77’ un tiro di Çalhanoğlu smorzato da un difensore viene bloccato da Audero. Poco altro fino alla fine, con i fischi di San Siro.