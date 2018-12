Serie A, 18ma giornata Ronaldo salva la Juventus, Atalanta raggiunta sul 2-2 Bianconeri avanti in avvio su autogol, poi la doppietatta di Zapata che illude gli orobici. CR7 entra e conserva l'imbattibilità della squadra di Allegri. Lazio salda al quarto posto col successo nel derby dei fratelli Inzaghi. Colpo Parma a Firenze. Successi per Sampdoria e Cagliari

di Nicola Iannello Secondo pareggio per la Juventus, dopo quello col Genoa alla nona giornata; un pareggio in rimonta che porta la firma di Cristiano Ronaldo, partito per la prima volta dalla panchina. Il Boxing Day – era dal 1971 che la serie A non giocava a Santo Stefano – stava per “scartare” un risultato clamoroso, evitato dal dodicesimo gol del fenomeno portoghese: finisce 2-2. Nelle altre partite della diciottesima giornata, penultima di andata, il derby tra i fratelli Inzaghi va a Simone: la sua Lazio passa a Bologna e oltre a consolidare il quarto posto inguaia ulteriormente Pippo, traballante sulla panchina felsinea al terz’ultimo posto. Cade in casa la Fiorentina, al cospetto del Parma. La Sampdoria batte 2-0 il fanalino di coda Chievo. Successo del Cagliari a spese del Genoa.I campioni d’Italia salgono a 50 punti (su 54 disponibili…). Per gli orobici la classifica dice settimo posto a quota 25, come la Fiorentina e il Parma. Allegri pensa di far riposare Cristiano Ronaldo, facendolo partire dalla panchina, inserendolo solo una volta in svantaggio. Gasperini gioca senza paura e sfodera un Duvan Zapata in gran forma per mettere paura alla capolista. E dire che la partita si era messa subito in discesa per i bianconeri, che vanno in vantaggio dopo appena 2’: Alex Sandro crossa da sinistra, una prima deviazione è di Zapata, ma è quella di Djimsiti a beffare in modo fatale Berisha. Reazione Atalanta con una punizione dal limite del Papu, bloccata in due tempi da Szczęsny. Il pari orobico arriva al 24’ con un gran sinistro di Zapata dal limite, dopo duello vinto con Bonucci.Nella ripresa la svolta della partita: al 53’ Bentancur colleziona il secondo cartellino giallo e lascia la Juve in dieci. Immediato il tentativo nerazzurro di approfittare della superiorità numerica, Szczęsny deve uscire per mettere in corner su Castagne. Sull’angolo di Gomez, palla a Zapata che di testa batte per la seconda volta il portiere bianconero (56’). Allegri corre ai ripari inserendo Pjanić per Douglas Costa (57’) e Cristiano Ronaldo per Khedira (65’). Gasperini risponde con Gosens per Pašalić (67’). I bianconeri spostano il baricentro in avanti senza creare troppi pericoli a Berisha, ma un’occasione capita sui piedi di Gosens che mette a lato da facile posizione. Al 78’ CR7 si conferma uomo della provvidenza: su azione d’angolo mette in rete di testa da due passi, approfittando di un assist involontario di Mandžukić: per il portoghese è il gol numero 12. L’Atalanta non smette di crederci e con Gomez chiama Szczęsny alla parata. Gasperini ci crede ancora di più, fino a togliere un difensore per inserire un attaccante: Barrow per Masiello all’86’. Nel finale, Mandžukić non trova il pallone su passaggio un po’ arretrato di Ronaldo. Al 91’, Banti annulla per fuorigioco un gol di Bonucci, su spizzata di testa di Alex Sandro.Simone sorride, Pippo no. L’Inzaghi biancoceleste consolida il quarto posto in classifica (31 punti) grazie al pareggio del Milan a Frosinone, mentre quello rossoblù resta sulla graticola, inchiodato a quota 13. Luis Alberto subito in evidenza da fuori area, Skorupski fa buona guardia. Fronte rossoblù, ci prova Santander, Strakosha sicuro. Il portiere laziale deve poi sbrogliare una situazione complicata in area, anticipando Santander. Il vantaggio giunge alla mezz’ora, con un colpo di testa di Luiz Felipe su angolo di Luis Alberto da destra. I biancocelesti finiscono la prima frazione all’attacco, rendendosi pericolosi un paio di volte con Correa. Il secondo tempo scivola via senza particolari sussulti, fino al raddoppio siglato da Lulić all’89’: corner del solito Luis Alberto, tocco di testa di Luiz Felipe e zampata decisiva del difensore bosniaco.I blucerchiati di Giampaolo scavalcano il Milan al quinto posto e salgono a 29 punti. I gialloblù vedono fermarsi a sei la striscia di risultati utili consecutivi, restando a 5 punti, ultimi in classifica. Risultato sbloccato in avvio di ripresa dal solito Quagliarella, fresco di rinnovo fino al 2020: l’attaccante blucerchiato segna il suo undicesimo gol in campionato al 47’ con un colpo di tacco su punizione di Ramirez. Il raddoppio Samp porta la firma dell’uruguaiano ex Bologna che beffa Sorrentino con un tocco su traversone basso di Murru (59’).Dopo il colpo in casa del Milan, la squadra di Pioli subisce un inatteso stop interno, facendosi raggiungere dall’Atalanta e dagli stessi ducali a quota 25 punti. Primo tempo di marca viola, con Pjaca che sembra sentire la pressione in modo positivo. Ci provano Chiesa e Simeone, ma la difesa ducale fa sempre buona guardia. Anche il difensore Milenković tenta la sortita, Sepe non si lascia sorprendere. C’è lavoro per il portiere crociato, che deve intervenire anche sulle conclusioni di Pjaca e Veretout. Dopo sei conclusioni nello specchio della porta da parte dei padroni di casa, inopinatamente in vantaggio passa il Parma al 46’, approfittando di un errore di Vito Hugo che perde palla: Inglese entra in area e trafigge Lafont in diagonale. Nella ripresa, continua la giornataccia di Vitor Hugo che al 65’ si fa espellere per fallo da ultimo uomo su Biabiany lanciato a rete. La Fiorentina prova a pareggiare pur in inferiorità numerica, ma i tentativi di Biraghi e di Pjaca nel recupero trovano sempre la risposta di Sepe.Tre punti preziosissimi per i sardi, che superano proprio gli altri rossoblù genovesi: 20 punti per la squadra di Maran, 19 per quella di Prandelli. Ritmi bassi in avvio. Occasioni su entrambi i fronti per Piątek, neutralizzato da Cragno, e Barella, deviazione di Romero. La sblocca Farias al 3’ di recupero del primo tempo, calciando di prima un cross di Srna da destra dopo velo di Ioniţa: il destro del brasiliano rimbalza per terra e beffa Radu.