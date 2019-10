Serie A, decima giornata Juve in vetta con il successo nel recupero sul Genoa, vincono Roma, Lazio e Cagliari Rigore decisivo di Cristiano Ronaldo al 96' per il 2-1 bianconero sul Grifone. Poker per entrambe le romane: i giallorossi passano a Udine, Torino travolto all'Olimpico dai biancocelesti. Vittoria in rimonta per il Cagliari sul Bologna e la Fiorentina sul Sassuolo. Pareggio tra Sampdoria e Lecce

Condividi

La Juventus si riprende la vetta con una vittoria all’ultimissimo respiro contro il Genoa: i punti in classifica sono 26 contro i 25 dell’Inter. Roma al quarto posto in virtù del largo successo di Udine, pur in inferiorità numerica per un’ora. Poker della Lazio al Torino. A 18 punti con i biancocelesti e il Napoli c’è il Cagliari, che batte in rimonta il Bologna. Passo avanti della Fiorentina che vince in casa del Sassuolo dopo essere andata in svantaggio. Pareggio in extremis della Sampdoria di Ranieri con il Lecce. Queste le partite serali della decima giornata di campionato, in turno infrasettimanale.Sotto la pioggia, i bianconeri risorpassano l’Inter, scongiurando il secondo pareggio di fila dopo quello di Lecce. Ko per Thiago Motta che aveva debuttato sulla panchina del Grifone col 3-1 sul Brescia.Partita infinita con mille occasioni. Contropiede del Genoa, Pinamonti da posizione laterale impegna Buffon a terra. Al 17’ grande azione della Juve, su respinta della difesa Dybala stoppa di petto e calcia al volo, Radu si esalta in corner. Al 34’ un miracolo del portiere genoano nega il gol alla ‘Joya’ che aveva tentato il diagonale di sinistro. Sul corner però il portiere rossoblù sceglie male il tempo e si fa anticipare da Bonucci di testa per il vantaggio bianconero (36’). Reazione genoana con una punizione di Schöne su cui Buffon deve volare. Al 40’ pareggio Genoa: Alex Sandro perde il pallone in uscita, Kouamé calcia di destro colpendosi il piede sinistro d’appoggio e beffa Bouffon con una traiettoria davvero bizzarra, per il suo quinto successo personale.Ripresa. Al 51’ l’arbitro Giua ammonisce per la seconda volta Cassata e il Genoa si ritrova in dieci. Al 60’ un tiro centrale di CR7 viene bloccato facilmente da Radu. Sarri inserisce Ramsey per Matuidi e Rabiot per Khedira al 61’. La Juve sposta avanti il baricentro e schiaccia il Genoa nella sua area di rigore. Un rasoterra di Dybala è bloccato da Radu, che poi vola su un diagonale di Rabiot (67’). Al 70’ superlavoro per Radu che prima manda in corner una conclusione di Bernardeschi poi blocca appena in tempo un colpo di testa di Ronaldo. Il quale ci riprova da lì a poco senza trovare la porta (73’). Bernardeschi ci prova varie volte, Radu si disimpegna sempre bene. Sarri gioca la carta Douglas Costa proprio al posto del centrocampista di Carrara (79’). Il brasiliano si presenta subito con un bomba mancina che sfiora l’incrocio dei pali. All’85’ Pinamonti ha un’occasione per battere al volo a rete, ma l’impatto col pallone è da dimenticare. All’87’ Rabiot colleziona il secondo cartellino giallo e ristabilisce la parità numerica. Al 92’ gol annullato alla Juve: su traversone di Cuadrado, CR7 azzecca la deviazione vincente ma in posizione di fuorigioco rilevata dal Var. Le emozioni non sono finite. Al 94’ Sanabria tocca Ronaldo sul piede d’appoggio e Giua concede rigore per i bianconeri: dal dischetto CR7 dà 3 punti alla Juve e firma il quinto successo personale (96’). Juve in vetta, Genoa quart’ultimo a quota 8.La Roma prosegue la sua marcia sbancando la Dacia Arena con un bel poker: un successo che vale il quarto posto a quota 19 punti, scavalcato il Napoli. L’Udinese resta ferma a quota 10 punti e per Tudor un momento davvero nero, i quattro gol di oggi si sommano ai 7 di domenica scorsa a Bergamo contro l’Atalanta.I giallorossi iniziano bene, con Pastore pericoloso con un tiro da fuori a lato di pochissimo. La squadra di Paulo Fonseca passa in vantaggio al 14’: palla dentro di Kolarov, Samir sbaglia l’intervento, liberando una prateria per Zaniolo che entra in area e con freddezza supera Musso di sinistro. Terza rete di fila per il giovane talento giallorosso. Roma in controllo, chance per Pastore e Zaniolo. Ma i capitolini al 31’ restano in 10 per il rosso diretto dell’arbitro Irrati nei confronti di Federico Fazio: punito, forse in maniera esagerata, un intervento del difensore argentino su Okaka. Il Var non interviene e dopo parecchi minuti di confusione, l’arbitro conferma la sua decisione.Nella ripresa la Roma, nonostante l’inferiorità numerica, trova il raddoppio: corner di Veretout, da una carambola la palla finisce proprio sul piede di Smalling che da due passi insacca: è 0-2 (51’). Il tris giallorosso arriva subito dopo, al termine di un veloce contropiede inizato da Mancini che scambia con Kolarov e poi serve Pastore, l’argentino supera la metà campo, arriva al limite dell’area e scarica per Kluivert, l’olandese stoppa e tira a fil di palo, Musso non può far niente (54’). Il poker porta la firma di Kolarov su rigore al 65’, concesso da Irrati per un fallo di mano di Becao per fermare lo scatenato Kluivert in piena area friulanaSotto gli occhi del ct azzurro Mancini, la squadra di Simone Inzaghi strapazza i granata. Al 18’ Caicedo con un tiro a girare fallisce il bersaglio. Al 23’ una punizione dal limite di Cataldi termina di poco a lato. La Lazio passa al 25’ con un’invenzione di Acerbi che carica il sinistro dai 30 metri e fulmina Sirigu che neppure si muove. Al 33’ raddoppio biancoceleste: Luis Alberto lancia Immobile in velocità, il bomber tiene a distanza Nkoulou e di destro batte Sirigu sul primo palo.Doppia chance per il Toro al 48’: Strakosha si oppone alla grande su bomba di Meité, sulla ribattuta Belotti in acrobazia colpisce la traversa. Al 64’, su angolo di Cataldi Lulic stacca di testa ma manda fuori. Al 68’ Nkoulou atterra Caicedo in area granata, Orsato assegna il rigore e gli sventola il secondo cartellino giallo riducendo il Toro in dieci: dal dischetto Immobile spiazza Sirigu e vola a dodici gol in vetta alla classifica cannonieri (70’). Al 90’ autogol di Belotti che sfiora di testa un corner e inganna Sirigu. Biancocelesti a 18 punti, Toro fermo a quota 11.Al 21’ Orsolini impegna Olsen in una respinta, sugli sviluppi dell’azione Joao Pedro sgambetta Soriano, per l’arbitro Sacchi è rigore che Santander realizza spiazzando il portiere del Cagliari (23’). Al 27’ Simeone sfiora il bersaglio di testa. Al 30’ Orsolini col mancino manda di poco a lato. Al 36’ Faragò non approfitta di una palla non trattenuta da Skorupski e manca la porta. Chance per il Cagliari prima dell’intervallo, ma Klavan di testa manda fuori di poco.Al 48’ arriva subito il pareggio dei rossoblù di casa con Joao Pedro che gira in porta un cross di Pellegrini e anche grazie alla deviazione di Bani supera Skorupski. Al 61’ gol annullato al Bologna: Palacio in fuorigioco partecipa attivamente alla realizzazione di Kejci. Al 72’ il sorpasso del Cagliari: Nainggolan manda Simeone in profondità, Bani è incerto nella chiusura e il ‘Cholito’ trafigge Skorupski con un tocco sotto. All’83’ doppietta di Joao Pedro che calcia a rete dopo respinta di Denswil e trova la seconda deviazione nella propria rete dello sfortunato Bani. Troppo tardi arriva il secondo gol del Bologna, un’autorete di Faragò su azione d’angolo (91’). Cagliari a 18 punti, nei quartieri alti, Bologna fermo a 12.Grande impresa al “Mapei Stadium” della Fiorentina che in rimonta batte 2-1 il Sassuolo. I viola sono ottavi con 15 punti, gli emiliani restano a quota 9, ancora in piena lotta per non retrocedere.Nel primo tempo neroverdi avanti con una splendida azione personale di Boga che si libera prima di Milenkovic poi di Pulgar e batte Dragowski con un gran destro (24’).Nella ripresa arriva la reazione dei toscani. Il pareggio lo firma Castrovilli al 63’ con un preciso colpo di testa su cross di Venuti. Forcing finale dei gigliati che creano tante occasioni e all’81’ ribaltano il match grazie ad un rasoterra di Milenkovic che sfrutta alla perfezione un assist di Castrovilli: 1-2.A Marassi la Samp di Claudio Ranieri getta il cuore oltre l’ostacolo e riesce ad acciuffare il pari proprio all’ultimo respiro grazie ad una rete di Gaston Ramirez. I doriani muovo la classifica e salgono a 5 punti, ma restano fanalino di coda della Serie A. Pugliesi, al terzo risultato utile consecutivo, a quota 9 al quint’ultimo posto.I pugliesi, reduci dal ‘brillante’ pareggio di sabato scorso al Via Del Mare contro la Juve, partono subito con la marcia ingranata e all’8 minuto sono in vantaggio con un bel rasoterra dell’ex Genoa Lapadula che anticipa i difensori centrali doriani.Nella ripresa la Samp ci prova senza perdersi d’animo e in pieno recupero su calcio d’angolo di Rigoni, ecco il colpo di testa vincente dell’argentino Gaston Ramirez, respinto da un difensore pugliese, ma oltre la linea, come certificato dalla “goal line technology”. Alla fine un risultato che non fa felice, ma nemmeno scontenta, le due squadre.