Serie A, ventunesima giornata La Lazio a valanga sul Chievo Colpo del Crotone a Verona Milinković-Savić protagonista all'Olimpico nella goleada biancoceleste. Una tripletta di Quagliarella lancia la Sampdoria e affonda una Fiorentina imbattuta da sei turni. Pari del Torino a Sassuolo e tra Udinese e Spal. Il Bologna supera il fanalino di coda Benevento

Continua il volo della Lazio che strapazza il Chievo e si issa al terzo posto provvisorio. E continua il gran campionato della Sampdoria, ormai salda nel suo ruolo di sesta forza: ne fa le spese la Fiorentina che non perdeva da sei partite. In coda, colpaccio del Crotone che passa in casa del Verona. Perde anche il fanalino di coda Benevento, che veniva da due vittorie di fila. Pareggia invece la Spal a Udine. Divisione della posta tra Sassuolo e Torino. Questi i risultati della ventunesima giornata di serie A, seconda di ritorno, dopo la sosta.Non si fermano più i biancocelesti, che continuano a segnare gol a grappoli. Con un Immobile costretto a uscire presto dal campo per infortunio, ci pensa Milinković-Savić a siglare una doppietta che lo porta a sette successi personali. Troppo poco hanno fatto i gialloblù di Verona (oggi solo in giallo) per arrestare la marcia della squadra di Simone Inzaghi, il quale torna a impiegare dall’inizio Lulić e Marušić sugli esterni, Parolo, Lucas Leiva e Milinković-Savić formano il centrocampo; in attacco, Luis Alberto alle spalle di Immobile. Maran deve fare a meno dell’infortunato e in avanti si affida alla coppia composta da Pucciarelli e Stepinski con Birsa suggeritore.Ricca la cronaca. Brivido per Sorrentino su cross lungo di Parolo, che colpisce la parte alta della traversa. Il portiere ospite deve poi mettere la mano per deviare in corner un colpo di testa di Marušić. Sorrentino però non può nulla al 23’ sul tiro di Luis Alberto, deviato in porta da Bani. Il vantaggio della Lazio dura poco più di un minuto: su lancio di Radovanović, Pucciarelli difende bene il pallone in area biancoceleste e con un destro tenuto basso fulmina Strakosha (25’). Partita apertissima e nuovo vantaggio dei padroni di casa con Milinković-Savić che con un destro maligno sorprende sul primo palo un Sorrentino non irreprensibile (32’). Al 35’ Inzaghi è costretto a sostituire Immobile che da tempo lamentava un problema, al suo posto Felipe Anderson. Il brasiliano si rende presto pericoloso, ma il suo tiro centrale viene respinto di piede dal portiere clivense. Prima dell’intervallo, ancora Marušić pericoloso con un colpo di testa ravvicinato fuori di poco. Nel recupero, l’arbitro Abisso prima concede un rigore al Chievo per un contatto in area biancoceleste tra Lulić e Stepinski, poi cambia idea dopo consulto col Var e visione del replay.La ripresa parte con un gran balzo di Strakosha per mettere in angolo un tiro al volo di Pucciarelli. Ancora più ghiotta la chance per Stepinski su errore di Wallace, ma l’attaccante di Maran conclude sull’esterno della rete da posizione favorevole. Il gol però lo segna la Lazio: Lucas Leiva pennella a seguire per Milinković-Savić fuori dal palo alla sinistra di Sorrentino, il serbo si coordina per la girata vincente col mancino (68’). All’83’ la squadra di Inzaghi cala il poker: Bastos tira dal limite, Tomović fa impennare il pallone e inganna il proprio portiere. Pokerissimo all’86 con Nani (subentrato al 77’ a Milinković-Savić) che dal limite in caduta trova un tiro che batte per la quinta volta Sorrentino. Lazio a 43 punti, Chievo fermo a 22, raggiunto dal Sassuolo.Riparte la marcia della Samp che grazie ad uno scatenato Quagliarella, affonda la Fiorentina con un perentorio 3-1.A Marassi, nel giorno del ritorno a casa di Federico Chiesa, inizia bene la Fiorentina (buona chance per Simeone), anche se con il passare dei minuti i doriani prendono in mano il match, anche grazie a Quagliarella che prima prende la mira al 28’ (para Consigli), poi alla mezz’ora sblocca la partita: cross dalla sinistra di Praet, si libera, anche di forza, della marcatura di Pezzella e mette in rete con un gran destro. Per l’attaccante napoletano si tratta del 13° gol in campionato. Al 32’ i viola hanno subito l’occasione per pareggiare, ma Babacar mette a lato un vero e proprio rigore in movimento su assist di Biraghi.Nella ripresa ritmi ancora bassi, la Fiorentina fatica a reagire. Così Quagliarella decide di chiudere i conti e firma una tripletta. Al 60’ Ramirez con un tunnel indovina il corridoio in area e pesca l’ex azzurro che, con una ‘puntata’, anticipa l’intervento del difensore e l’uscita alla disperata di Consigli: è 2-0. Il tris del bomber campano arriva al 68’: da Praet a Ramirez che serve (con un gran colpo di tacco) Quagliarella, il 35enne attaccante sigla il 3-0 con il record di segnature: 15, da solo alle spalle di Immobile e Icardi. Nel finale si scuote la Viola che sigla il gol della bandiera con Carlos Sanchez di testa (80’). I doriani tornano a sorridere tra le mura amiche, dopo l’inatteso stop di Benevento all’ultima giornata e sesto posto blindato, con una gara da recuperare mercoledì con la Roma. I viola si fermano dopo una serie positiva di 6 giornate.Crollo scaligero al cospetto di una diretta concorrente per la salvezza. I rossoblù (in maglia bianca) compiono un’impresa e salgono a 18 punti che valgono il quart’ultimo posto. Giallobù penultimi a 13.Pecchia non ha a disposizione Cerci per infortunio e Bessa per infortunio e gioca con il 4-2-3-1: Romulo, Valoti e Matos sono i centrocampisti avanzati a supporto dell'unica punta Petković. Zenga a sorpresa non schiera Budimir titolare in attacco, nel consueto 4-3-3: il tridente è formato da Ricci, Trotta e Stoian; in mediana, debutta il nuovo acquisto Benali.Pronti-via e i calabresi passano: Barberis calcia magistralmente una punizione dal limite e fa secco Nicolas (3’). A inizio ripresa arriva addirittura il raddoppio pitagorico con Stoian servito dal neoacquisto Ricci (54’). Al 61’ Hellas in dieci per il rosso diretto rimediato da Zuculini per un’entrata col piede a martello su Benali. Ricci diventa goleador al 67’ con un gran sinistro a giro di prima intenzione che non dà scampo a Nicolas. Crociata poi sfiora il poker per il Crotone.Finisce con la divisione della posta al Mapei Stadium tra neroverdi e granata.Primo tempo con Falcinelli sfortunato protagonista. L’attaccante neroverde prima dal limite non riesce a battere Sirigu di sinistro (18’), poi subito dopo manda a lato di testa da buonissima posizione e infine al 26’, un suo tocco all’indietro dopo un rinvio di Acerbi, “regala” il vantaggio al Torino con Obi che, tutto solo, da tre metri ‘fredda’ Consigli, sugli sviluppi di una punizione calciata dalla trequarti di Berenguer. Gli emiliani premono ma senza fortuna e i granata si difendono bene.Nella ripresa vengono premiati gli sforzi del Sassuolo e al 54’ arriva il pari. Berardi riceve palla in area e, dopo essersi ‘bevuto’ Molinaro, pesca il sette con un gran destro a giro su cui Sirigu non può nulla. Partita sempre in bilico con i neroverdi che vanno più volte vicini al vantaggio, ma rischiano sulle ripartenze dei granata. Sassuolo fermato dal palo al 71’ con il colpo di testa di Peluso su cross di Matri che centra in pieno il legno. Chance in precedenza per lo stesso Matri che da un metro non riesce a trovare la porta (60’) e poi al 73’ si fa ipnotizzare da Sirigu. Al 77’ Toro vicino al gol ma Goldaniga salva su N’Koulou. Alla fine un risultato tutto sommato giusto, anche se la divisione della posta alla fine forse non accontenta nessuno.Gli estensi fanno “patta” in casa dei friulani (reduci da cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite), rimediando un punto prezioso per la classifica, anche se il Crotone ha vinto fuori casa. I padroni di casa salgono a 29 punti, la Spal è terz’ultima a 16. Oddo con il 3-5-1-1, dove in attacco De Paul agisce a sostegno di Lasagna. Semplici risponde con il 3-5-2, con Antenucci e Floccari nel reparto offensivo.Passa l’Udinese su azione d’angolo: dalla sinistra batte De Paul, Samir gira di testa sorprendendo un incerto Gomis che non riesce a trattenere (11’). I bianconeri falliscono il raddoppio con Lasagna, che spara alto da buona posizione. Il pari estense in apertura di ripresa: sugli sviluppi di una punizione di Viviani, Floccari si avventa sottomisura su una conclusione di Antenucci (49’). Il secondo tempo vede un buon piglio della squadra di Semplici che ha pure alcune occasioni per il colpaccio. Bizzarri dice no a un colpo di testa di Vicari. Grassi prova dalla distanza, Bizzarri respinge poi è Danilo a “murare” Antenucci.Importante successo del Bologna di Roberto Donadoni che al Dall’Ara si ‘sbarazza’ della pratica Benevento e compie un bel balzo in avanti in classifica, lasciandosi alle spalle le zone calde della classifica.Primo tempo chiuso con il vantaggio dei felsinei grazie a un gol di Mattia Destro, ma i rossoblù hanno avuto almeno un paio di occasioni per incrementare il bottino con lo stesso Destro e con Mbaye, anche grazie alle parate di Belec. Il Benevento però recrimina per un clamoroso palo di Guilherme al 6’.Nella ripresa il Bologna controlla abbastanza agevolmente i rari attacchi del Benevento e poi al 73’ in pratica chiude il match. Altro tiro perfetto calciato da Verdi, sul pallone si avventa con grande tempismo De Maio che batte Belec. L’arbitro Abbattista inizialmente annulla per fuorigioco. Poi, grazie al Var, torna sulla sua decisione e concede, giustamente, il gol: 2-0. Il tris emiliano lo firma all’88° lo svizzero Dzemaili, al rientro dopo il suo ritorno da Toronto, con una percussione centrale, Belec è battuto per la terza volta. Fa festa il Bologna che sale a quota 27 e si allontana dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Quelle sabbie mobili che tornano a “coprire” il Benevento, che torna a fermarsi dopo i successi interni nelle ultime due giornate. Campani a quota 7.