Serie A, 22ma giornata Lazio esagerata: 5-1 alla Spal. Pareggiano Atalanta e Milan Immobile trascina i biancocelesti con una doppietta e consolida la vetta della classifica marcatori; squadra di Inzaghi provvisoriamente al secondo posto. I nerazzurri orobici non vanno oltre il 2-2 con un Genoa che lascia l'ultimo posto. Pari interno anche per i rossoneri, costretti a rimontare un Verona propositivo

Dopo il pareggio nel derby, la Lazio riprende la sua cavalcata a suon di gol e si issa provvisoriamente al secondo posto, un punto sopra l’Inter. All’Olimpico Spal travolta 5-1, sedicesimo risultato utile consecutivo, con Immobile sempre più cannoniere con 25 gol in 21 partite giocate (i biancocelesti recuperano la partita con il Verona mercoledì tra le mura amiche). Pareggio interno dell’Atalanta, che approfitta solo parzialmente del tonfo della Roma in casa del Sassuolo: 2-2 col Genoa e giallorossi appaiati ma non sorpassati al quarto posto. Pari anche per il Milan con il brillante Verona, che mette paura a San Siro: 1-1 con Hellas “in vantaggio” nel conto dei pali. Queste le partite delle ore 15 domenicali della ventiduesima giornata di campionato, terza di ritorno.Vola l’aquila biancoceleste a quota 49 punti, uno in più dell’Inter che deve ancora giocare, ma la Lazio ha una partita in meno. Spal troppo fragile e ultima a 15 punti con il Brescia. Inzaghi con il consueto 3-5-2: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Leiva, Luis Alberto, Lulić; Caicedo, Immobile. Semplici si schiera a specchio: Berisha; Tomović, Felipe, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Floccari. Arbitra Giua di Pisa.Al 4’ Immobile subito in: Lulić prolunga di testa un corner da destra di Luis Alberto, il bomber biancoceleste appostato sul secondo palo trova il collo destro vincente. Reazione Spal, ma il gol di Floccari all’8’ viene annullato per una spinta dell’attaccante estense. Al 16’ arriva il raddoppio della Lazio: destro di Lazzari sul palo, facile tap in di Caicedo. Al 29’ show di immobile che lanciato da Lazzari arriva a tu per tu con Berisha in uscita sul fianco sinistro, temporeggia con una serie di dribbling e poi lo beffa in pallonetto per il 25° successo personale. Al 32’ palo di Di Francesco per la Spal. Al 38’ poker della squadra di Inzaghi con un mancino di precisione di Caicedo (assist di Immobile): settimo sigillo per l’equadoriano.Nella ripresa, Adekanye entra (per Caicedo al 49’) e segna al 58’ su invito di Lazzari. Al 65’ gol di consolazione della Spal con Missiroli con un sinistro piazzato rasoterra. Risultato già deciso, partita finita molto prima del 90’ (l’arbitro non concede neppure 1’ di recupero.Fallisce il sorpasso orobico alla Roma, caduta al ‘Mapei Stadium’; è quarto posto in condominio con i giallorossi a 39 punti. Il Grifone, penultimo in classifica, gioca bene e porta a casa un punto prezioso, salendo a +1 su Brescia e Spal, entrambe sconfitte. Gasperini conferma il 3-4-1-2: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pašalić, Gosens; Gomez; Iličić, Zapata. Nicola oppone un 3-5-2: Perin; Biraschi, Romero, Masiello (fresco ex nerazzurro); Ghiglione, Behrami, Schöne, Sturaro, Criscito; Pinamonti, Sanabria. Pasqua di Tivoli.Con l’Atalanta non ci si annoia mai. Al 12’ corner di Gomez, Zapata prolunga e Toloi insacca di testa. Pari su rigore del Grifone: fallo di Hateboer su sturaro, Criscito esegue (19’). Il Genoa va addirittura in vantaggio con un bel colpo di testa si Sanabria al 33’ su invito da destra di Sturaro. Passano 2' Iličić capitalizza un cross basso di Zapata da sinistra per il suo 14° centro.Secondo tempo vivace ma non fioccano i gol come nel primo. Al 60’ Gosens impegna Perin. Al 78’ Behrami colleziona il secondo cartellino giallo e lascia il Grifone in inferiorità numerica. al 93’ Perin mette i pugni su punizione di Malinovskiy, poi Palomino non inquadra il bersaglio. Al fischio finale, passerella con lacrime dell’ex Masiello davanti ai suoi ex tifosi riconoscenti delle 155 presenze con la maglia dell’Atalanta.Dopo tre vittorie di fila, i rossoneri si fermano contro un Hellas propositivo, andato addirittura in vantaggio a ‘San Siro’. Pioli con il 4-4-2: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Çalhanoğlu, Bonaventura; Rebić, Leão. Jurić risponde con il 3-4-2-1: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Günter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazović; Pessina, Zaccagni; Verre. Dirigi Chiffi di Padova.Gli scaligeri propongono il loro calcio spavaldo e al 13’ passano: Zaccagni centra da sinistra, Faraoni passa davanti a Hernadez e di collo destro fulmina Donnarumma. Il pareggio rossonero arriva al 29’ su punizione di Çalhanoğlu, deviata da Verre in barriera, Silvestri non può nulla. Il Milan potrebbe mettere la freccia, ma Rebić al 31’ e Romagnoli al 37’ non trovano la porta.Al 52’ l’Hellas coglie un palo con Pessina. Legno anche per Zaccagni. Al 64’ su corner per poco Verre non approfitta di un rimpallo tra Bonaventura e Musacchio mettendo alto. Al 68’ Verona in dieci per l’espulsione diretta di Amrabat per un’entrata a piede spianato sullo stinco di Castillejo: dopo la visione delle immagini, Chiffi estrae il cartellino rosso. Il Milan cerca di approfittare subito della superiorità numerica, ma Calabria non centra la porta al 69’. Nel finale, arrembaggio rossonero, ma silvestri respinge una bomba di Hernandez, poi Castillejo conclude sul palo (92’). Ovazione di San Siro al 93’ per il debutto di Daniel Maldini, classe 2001, figlio di Paolo e nipote di Cesare.