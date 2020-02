Serie A, 23ma giornata Lazio seconda a un punto dalla Juve, Parma superato 1-0 al 'Tardini' Ai biancocelesti basta la rete, l'ottava, di Caicedo al 41'. La squadra di Inzaghi a pieno titolo in corsa per lo scudetto. I ducali si fermano a 32 punti, come il Cagliari

Continua la striscia positiva della Lazio, che passa a Parma e arriva a -1 dalla Juventus capolista, caduta a Verona. Inter momentaneamente scavalcato al secondo posto in attesa del derby di Milano. Allo Stadio ‘Tardini’ la squadra di Simone Inzaghi passa 1-0 nella partita delle ore 18 domenicali della ventitreesima giornata di campionato, quarta di ritorno. Per i ducali, battuta d'arresto che li inchida a 32 punti come il Cagliari, caduto in casa del Genoa.Nel 4-3-3 di D’Aversa, il tridente è formato dal recuperato Cornelius con Kucka e Caprari (Kulusevski parte dalla panchina). Al posto degli squalificati Radu e Milinkovic-Savic, Simone Inzaghi schiera Patric in difesa e Parolo a centrocampo; nel 3-5-2, le punte sono Immobile e Caicedo. Arbitra Di Bello di Brindisi.Al 9’ Kurtic su punizione costringe Strakosha all’intervento in tuffo. Al 12’ Immobile sfiora il palo alla destra di Colombi. Al 26’ un colpo di testa di Caicedo è facile preda di Colombi. Dopo la mezz’ora la Lazio alza il baricentro. Al 41’ Marusic chiama Colombi alla respinta su conclusione potente. A ruota la sblocca Caicedo con una zampata da pochi metri: Luis Alberto lavora un buon pallone sulla destra, sul cross Bruno Alves e Iacoponi contrastano Immobile, il pallone schizza verso l’equadoriano che sigla il suo ottavo successo personale.Nella ripresa, Gagliolo al tiro al 54’, deviazione in angolo di Luiz Felipe. Sugli sviluppi del corner, Strakosha deve mettere sopra la traversa una conclusione a girare di Caprari. Sulla mischia, “muro” di Luiz Felipe su Gagliolo in girata. Primo cambio Lazio: Lazzari per Marusic al 57’. Risponde D’Aversa con Kulusevksi per Brugman al 61’. Al 62’ Inzaghi inserisce Correa per Caicedo. Nel Parma, Sprocati per Caprari al 67’. Al 70’ Kucka impegna Strakosha in una respinta, Gaglilo non centra la porta. Al 79’ D’Aversa esaurisce i cambi con Pezzella per Gagliolo. Ultima sostituzione per Inzaghi: Cataldi per Lucas Leiva all’82’. Il Parma prova fino all’ultimo a raddrizzare la partita, ma neanche Kulusevski ci riesce nel recupero, con un tiro a fil di traversa. Festa biancoceleste al ‘Tardini’.