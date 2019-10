Serie A, settima giornata Continua il volo dell'Atalanta, due pareggi per le romane Zapata, Gosens e Gomez firmano il successo della 'Dea', ormai insediata nei quartieri alti. Pareggio con polemiche all'Olimpico, dove la Roma si fa fermare dal Cagliari: gol annullato a Kalinić al 90'. Una doppietta di Immobile, capocannoniere con sette reti, non basta alla Lazio: 2-2 a Bologna

L’Atalanta non si ferma e con la quinta vittoria si issa a 16 punti, ormai stabile nei piani alti della classifica; Lecce (terz’ultimo) travolto 3-1. Pareggi per le romane: Roma fermata sull’1-1 dal Cagliari all’Olimpico in una partita nervosa, caratterizzata dalle rimostranze giallorosse contro l’arbitro Massa. Due volte in svantaggio e due volte in rimonta la Lazio in casa di un Bologna con Mihalović in panchina. Così le tre gare del pomeriggio domenicale della settima giornata di campionato.Per l’inaugurazione del nuovo ‘Gewiss Stadium’ Gasperini in campo con il 3-4-1-2: Gollini; Palomino, Kjaer (dal 69’ Toloi), Djimsiti; Gosens, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Iličić (dal 74’ Malinovskiy), Zapata (dal 59’ Muriel). Liverani si presenta con il 4-3-1-2: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Imbula (dall’86’ Vera), Petriccione (dal 55’ Farias); Mancosu; Falco, La Mantia (dal 60’ Babacar). Dirige Di Bello di Brindisi.Nerazzurri a spron battuto. Zapata spreca da due passi (2’). Al 10’ un mezzo miracolo di Gabriel nega il gol a Iličić. Al 12’ si vede il Lecce: una conclusione di Majer viene deviata da Djimsiti, che salva Gollini. Al 14’ è Gomez a impegnare Gabriel in una deviazione di piede. Dopo un leggero calo del ritmo, la Dea riprende con il suo gioco offensivo. Gosens calcia a lato da posizione favorevole (30’), a ruota il ‘Papu’ chiama Gabriel a un altro grande intervento (31’). Il duello si ripropone 1’ dopo, lo vince ancora il portiere giallorosso. Gabriel si deve però inchinare a Zapata al 35’: nulla può sulla conclusione di potenza del colombiano, al sesto gol in campionato. Al 37’ Kjaer di testa impegna Gabriel. Al 39’ Gollini evita il pareggio ospite con un gran riflesso su La Mantia, ben servito da Mancosu. Ma al 40’ arriva il raddoppio nerazzurro con Gomez, che capitalizza un assist di Zapata con un diagonale di sinistro che bacia il palo e termina in rete: per il ‘Papu’ terzo gol nelle ultime due presenze. Al 42’ Gabriel evita una nuova capitolazione su Gosens.L’Atalanta torna in campo sempre carica. Zapata, de Roon e Gomez sfiorano il bersaglio nei primi 5’ della ripresa. Al 53’ Gosens impegna Gabriel in una presa. Al 56’ l’esterno tedesco va a segno dopo combinazione con Iličić. Lo sloveno manda di poco alto al 62’. Superlavoro per Gabriel, impegnato da Gomez al 76’, da Muriel un minuto dopo e da Gosens all’81’. All’86’ gol della bandiera del Lecce: Lucioni sul secondo palo incorna in rete una punizione di Falco. L’Atalanta non si ferma, e anche nel recupero sfiora il gol con Gomez e Muriel.I giallorossi non danno continuità alla vittoria di Lecce: 12 i punti in classifica. Per i rossoblù sardi (in maglia verde militare da trasferta) ancora un pareggio e 11 punti. All’Olimpico, Fonseca schiera il 4-2-3-1: Pau Lopez; Spinazzola (dall’80’ Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Kluivert, Veretout, Zaniolo; Džeko. Risponde Maran con il 4-3-1-2: in porta l’ex giallorosso Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Luca Pellegrini (altro ex romanista; Mattiello dall’81’); Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan (tornato in Sardegna dopo Roma e Inter; dal 75’ Ioniţa); João Pedro, Simeone (dal 59’ Castro). Fischia Massa di Imperia.Giallorossi brillanti in avvio: Olsen deve impegnarsi su Zaniolo (8’) e Diawara (9’). Al 24’ proteste del Cagliari per un tocco di mano di Mancini in area della Roma, Massa va a vedere le immagini e decreta il rigore per i sardi: João Pedro calcia angolatissimo sulla sinistra di Lopez, che intuisce ma non ci arriva (26’). Continua la maledizione per i giocatori della Roma: Diawara si infortuna da solo e deve lasciare il campo ad Antonucci (30’). Reazione rabbiosa della Roma che raggiunge il pareggio su autorete di Ceppitelli, in scivolata nel tentativo di anticipare Džeko su traversone basso di Kluivert dalla destra (31’).In avvio di ripresa, subito pericoloso Zaniolo, ma sul suo sinistro “schiacciato” Olsen manda sopra la traversa. Al 54’ il centrocampista giallorosso ci riprova, fuori di un soffio. Al 74’ Fonseca inserisce Kalinić per Antonucci. Al 77’ Cristante di testa mette fuori di poco una punizione di Kolarov. All’83’ Olsen si oppone a Zaniolo. All’85’ Džeko non inquadra la porta di testa. All’89’ Kalinić segna dopo torre del bosniaco, ma ci sono proteste cagliaritane per una spinta dell’attaccante croato della Roma ai danni di Pisacane che va a sbattere contro Olsen: il difensore rossoblù esce in barella e Massa annulla la rete. Il lungo recupero si conclude con gli assalti della Roma, culminati in un colpo di testa alto di Kalinić. Dopo il triplice fischio di Massa, Fonseca protesta con foga contro l’arbitro che prima gli mostra il cartellino giallo e poi quello rosso.I biancocelesti (in maglia bianca con bande verticali) non riescono a replicare la bella prestazione contro il Genoa: i punti sono 11. Per i rossoblù un punto (e sono 9) dopo la sconfitta di Udine. Al ‘Dall’Ara’, Mihajlović con il 4-2-3-1: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Krejči; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. Simone Inzaghi con il consueto 3-5-2: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marušić, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulić; Correa, Immobile. Arbitra Orsato di Schio.Buon avvio dei padroni di casa che vanno al tiro con Palacio, blocca in due tempi Strakosha (8’), poi la Lazio prende le misure e si rende pericolosa con Luis Alberto, Immobile e Milinković-Savić, ma senza concretizzare. In rete ci va il Bologna al 21’con un colpo di testa di Krejči, bravo a staccarsi dal marcatore e a insaccare un cross da destra di Orsolini. Immediato il pari della Lazio, con Immobile svelto a fulminare Skorupski con un destro basso sul primo palo (23’). Felsinei di nuovo avanti al 31’: Svanberg centra il palo con un destro a girare, Palacio riprende il pallone e con un po’ di fortuna scavalca Strakosha (31’). Immobile e Acerbi non riescono ad arrivare su un suggerimento di Milinković-Savić. Secondo pareggio della Lazio al 39’, sempre con Immobile che scarica in porta un sinistro su assist di Luis Alberto: per l’attaccante biancoceleste è il settimo successo personale che gli vale la vetta dei marcatori.Al 51’, una punizione di seconda calciata da Svanberg termina in rete ma la posizione di fuorigioco di Danilo provoca l’annullamento del gol. Al 60’ Lazio in dieci per il secondo cartellino giallo a Lucas Leiva. Inzaghi si copre con Parolo per Immobile e Bastos per Luiz Felipe (61’). Al 69’ proteste biancocelesti: Medel ferma Correa lanciato a rete, Orsato estrae il cartellino giallo, troppo poco per i giocatori della Lazio: l’arbitro va a vedere le immagini e cambia colore: parità numerica ristabilita (70’). Mihajlović inserisce Schouten per Svanberg al 72’. Al 74’ Bologna vicino al terzo gol, ma Orsolini arriva con un attimo di ritardo su un traversone di Krejči. Al 77’ un destro a girare di Luis Alberto viene messo in angolo da Skorupski. Il portiere rossoblù contiene in uscita bassa un’incursione di Correa all’84’. All’85’ un colpo di testa di Palacio termina di poco sopra la traversa. Santander rileva Sansone nel Bologna. All’86’ però ‘el Trenza’ atterra nella sua area Acerbi, Orsato indica subito il dischetto, Correa dopo check del Var colpisce la traversa con un destro di potenza (88’).