Serie A, seconda giornata Il derby Lazio-Roma finisce in parità: 1-1 all'Olimpico Giallorossi avanti con Kolarov su rigore nel primo tempo. Pari biancoceleste con Luis Alberto nella ripresa. Quattro legni colpiti dalla squadra di Inzaghi contro due del romanista Zaniolo

Due gol, sei legni, sette ammoniti. Finisce 1-1 il derby della Capitale, sorteggiato già alla seconda giornata di serie A. Recrimina la Lazio per le due traverse e i due pali colpiti, rimpianto per la Roma che non ha saputo conservare il gol di vantaggio. Partita dalle mille emozioni, soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa è emersa la condizione ancora non perfetta delle squadre, a inizio stagione. Lazio a 4 punti, dopo il largo successo in casa della Sampdoria; Roma appena a 2: ancora un pareggio dopo il 3-3 casalingo con il Genoa.Simone Inzaghi con il 3-5-2: Strakosha in porta; Luiz Felipe, Acerbi e Radu in difesa; Lazzari sulla corsia di destra, Milinković-Savić, Lucas Leiva e Luis Alberto in mezzo, Lulić esterno sinistro; Correa e Immobile di punta. Risponde Fonseca con il 4-2-3-1: Pau Lopez tra i pali; Florenzi (“retrocesso” esterno basso per un problema a Zappacosta in riscaldamento), G. Mancini, Fazio e Kolarov linea difensiva; Lorenzo Pellegrini e Cristante in mediana; Ünder, Zaniolo e Kluivert (che doveva partire dalla panchina) a sostegno di Džeko. Arbitra Guida di Torre Annunziata.Pochi minuti prima dell'inizio, la curva Nord della Lazio ha dedicato una scenografia a Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, capo ultras degli “Irriducibili” ucciso a Roma lo scorso 7 agosto.Al 3’ palo di Lucas Leiva con un destro al volo dal limite, sulla respinta Immobile prova il tap in ma trova l’opposizione di Fazio. Al 5’ conto pari dei legni: Zaniolo libera il mancino e colpisce il montante interno alla sinistra di Strakosha. Al 7’ il portiere romanista Lopez serve inavvertitamente un avversario, ma rimedia sul susseguente tiro di Milinković-Savić. Al 16’ rigore per la Roma: Džeko tenta un cross che viene intercettato dalla mano di Milinković-Savić, Guida non ha bisogno di consultare il Var, dal dischetto Kolarov di sinistro spiazza Strakosha (17’). Allo scoccare del 25’ una torre di Milinković-Savić mette Immobile davanti a Lopez, ma l’attaccante biancoceleste scuote l’incrocio dei pali; nello stesso minuto, lo stesso legno alla sinistra del portiere giallorosso viene colpito da un destro basso di Correa. Al 27’ doppia occasione per la Roma: prima un colpo di testa di Cristante viene respinto quasi sulla linea di porta da Milinković-Savić, poi Zaniolo colpisce ancora lo stesso palo di 22’ prima, sempre con il mancino. Al 40’ Luiz Felipe lascia il posto a Bastos. Prima dell’intervallo, Strakosha alza sopra la traversa una punizione di Kolarov.Dopo 20” dal rientro dagli spogliatoi Zaniolo va alla conclusione di sinistro, palla poco sopra la traversa. Il ritmo è più compassato rispetto al primo tempo. Sussulto al 58’ quando Lazzari si trova a schiacciare di testa libero sul secondo palo, mira da rivedere. È il preludio del gol. Al 59’ la difesa della Roma si fa trovare scoperta, Immobile difende bene una palla in area giallorossa e serve l’accorrente Luis Alberto che fulmina Lopez. Al 64’ Correa si divora il gol del sorpasso, esaltando il riflesso del portiere giallorosso da pochi passi. Al 67’ Fonseca richiama Ünder per inserire Pastore. Risponde Inzaghi con Parolo per Milinković-Savić al 71’. Terzo cambio biancoceleste al 78’: debutta lo spagnolo Jony che rileva Lulić. Nella Roma, Santon per Zaniolo al 79’. La partita scorre via fino all’86’ quando Parolo di sinistro dall’interno dell’area di rigore colpisce la parte alta della traversa giallorossa. All’88’ esaurisce i cambi anche la Roma, con Diawara per Florenzi. Brivido al 92’ quando la Lazio segna, ma in modo irregolare in quanto il pallone era uscito dalla linea di fondo prima di giungere a Lazzari (e Jony era pure in fuorigioco). Divisione della posta con qualche rimpianto da entrambe le parti.