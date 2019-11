Serie A, tredicesima giornata Il Lecce agguanta il Cagliari, finisce 2-2 una partita rocambolesca I sardi avanti con João Pedro e Nainggolan si fanno rimontare da Lapadula e Calderoni nel finale, in cui accade di tutto: un rigore e tre espulsioni. La squadra di Maran perde punti dalla Lazio e si fa appaiare dalla Roma. Salentini quart'ultimi

Il Cagliari spreca un doppio vantaggio al ‘Via del Mare’ e si fa imporre il pareggio da un Lecce mai domo. Finisce 2-2 il recupero della partita domenicale della tredicesima giornata di campionato, rinviata per maltempo. Due rigori e tre espulsione in un match che sembrava chiuso sul 2-0 per la formazione di Maran. I rossoblù (in divisa bianca da trasferta) non riescono così a tenere il passo della Lazio, terza, e si trovano appaiati alla Roma a 25 punti. I giallorossi salentini raccolgono un punto ormai insperato e salgono a quota 11, quart’ultimi, ma con le tre squadre sotto che devono ancora giocare (in particolare, il Brescia recuperare una partita).Liverani con il 4-3-1-2: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; La Mantia, Lapadula. Risponde Maran con il 4-3-2-1: Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, João Pedro; Simeone. Arbitra Mariani di Aprilia.Prima mezz’ora avara di occasioni. Ci prova un paio di volte Lapadula, di piede e di testa, senza inquadrare la porta. Svolta al 29’ quando il Var chiama Mariani per un tocco di mano di La Mantia in area del Lecce: le immagini convincono l’arbitro a concedere il rigore che João Pedro trasforma con freddezza, per il suo settimo successo personale (30’). Reazione salentina proprio con La Mantia che scarica un destro dal limite (deviato da Pisacane) respinto con un gran riflesso da Olsen (35’).In avvio di ripresa, una girata di testa di Lapadula viene bloccata dal portiere del Cagliari. Al 52’ nuovo tentativo dell’attaccante giallorosso, ancora bravo Olsen. Replica della formazione di Maran con un diagonale largo di poco di Nandez (56’). Al 57’ Meccariello per Rossettini nel Lecce. Un’iniziativa di João Pedro viene vanificata da un errato controllo del brasiliano del Cagliari. Il raddoppio rossoblù arriva con un destro secco di Nainggolan, che sbatte pure per terra, terza rete del Ninja (67’). Al 69’ l’ex Cagliari Farias per Shakhov secondo cambio nei giallorossi. Prima sostituzione per Maran al 76’: Ioniţa per Simeone. Al 79’ La Mantia irrompe su traversone basso da destra di Farias e manca di poco il bersaglio. Il match si riapre all’81’: la palla viaggia impazzita come una pallina da flipper in area del Cagliari, su colpo di testa di La Mantia Cacciatore si esibisce in una parata acrobatica che costa rigore ed espulsione: Lapadula buca di potenza Olsen (83’), i due poi vengono alle mani e rimangono a terra: all’85’ Mariani espelle entrambi e si finisce col Cagliari in nove e il Lecce in dieci. Maran richiama Nainggolan e manda in campo il secondo portiere Rafael, e poi Mattiello per Rog (87’). Ultimo cambio per Liverani: esce Rispoli, entra l’attaccante lituano Dubickas, al debutto (88’). Tabanelli si divora il gol del pareggio all’89’, mandando alto da due passi un invito di Farias. Il pari arriva però subito dopo con Calderoni, che al 91’ scarica un sinistro rasoterra alle spalle di Rafael. Ultimi assalti dei padroni di casa fino al 97’, ma il risultato non cambia.