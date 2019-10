Serie A, anticipo della settima giornata Riscatto Milan in casa Genoa: a Marassi 2-1 per i rossoneri Rossoblù avanti nel finale di primo tempo con una punizione di Schöne. Drammatico avvio di ripresa: pari milanista con Hernandez, poi sorpasso con Kessié su rigore deciso con il Var. Un'espulsione per parte. I padroni di casa sprecano un rigore nel recupero. Sempre più in bilico la panchina di Andreazzoli

Giampaolo vince lo spareggio delle panchine su Andreazzoli. Il Milan trova a Marassi la terza vittoria e sale a 9 punti, allontanando una crisi che pareva insuperabile; riscattato il ko interno con la Fiorentina. Sprofonda il Genoa, battuto a domicilio e in rimonta 2-1: in virtù della quarta sconfitta consecutiva i punti restano 5 e il destino dell’allenatore appare appeso a un filo. Questi i contorni dell’anticipo serale della settima giornata di campionato.Al ‘Luigi Ferraris’ Andreazzoli con il 3-5-2: Radu; Romero, l’ex rossonero C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanović, Schöne, Pajać; Kouamé, Pinamonti. Giampaolo con il 4-3-2-1: Reina in porta al posto dell’acciaccato Donnarumma; Calabria, Duarte (al posto dello squalificato Musacchio), Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Çalhanoğlu; Suso, Bonaventura; Piątek. Arbitra Mariani di Aprilia.Grande intervento di Reina al 7’ su destro violento di Lerager. Al 9’ Criscito alza bandiera bianca per un problema muscolare, lo rileva Biraschi (11’). Ritmo blando, le squadre hanno paura di perdere. Più propositivo il Grifone, pericoloso al 37’ con Ghiglione (Reina in angolo) e al 39’ con Pajać (ancora il portiere rossonero alla respinta). Il vantaggio rossoblù arriva al 41’ con una punizione di Schöne deviata da Kessié che passa tra le braccia di Reina. Nel recupero, Romero di testa sfiora il palo. Con Pinamonti a terra, Bonaventura continua a giocare: proteste dalla panchina del Genoa, Saponara viene espulso.Il Milan rientra dagli spogliatoi con Paquetà per Çalhanoğlu e Rafael Leão per Piątek. La scossa ha effetto. Al 51’ Paquetà batte sveltamente una punizione, Hernandez fulmina Radu sul primo palo. A ruota un giallo: Paquetà impegna Radu in angolo, ma in precedenza su azione di Rafael Leão in area rossoblù, il rossonero e Biraschi sembrano toccare il pallone con la mano, Mariani va a rivedere le immagini e decreta il rigore per il Milan e l’espulsione del difensore del Genoa: Kessié dal dischetto spiazza Radu (57’). La squadra di Andreazzoli si mette a quattro in difesa. La partita si innervosisce. Cartellini gialli per Biglia, Lerager e Schöne. Al 67’ Rafael Leão imbeccato da Kessié salta Ghiglione ma trova l’opposizione di Radu. Andreazzoli richiama Pinamonti e inserisce Favilli (73’). Parità numerica ristabilita al 79’: Calabria perde palla e trattiene Kouamé, secondo giallo inevitabile e Milan in dieci come il Genoa. All’80’ Romero ci prova in rovesciata da pochi passi ma Reina fa sua la sfera. Nel Milan Conti per Bonaventura all’81 e passaggio al 4-4-1. Andreazzoli butta nella mischia Pandev al posto di Lerager (88’). Al 90’ Reina esce coi piedi su Kouamé, servito dal macedone, e lo fa cadere, Mariani indica il dischetto, il Var conferma: Schöne dagli undici metri si fa respingere il penalty da un reattivo Reina (93’). Mariani espelle Castillejo in panchina. Festa Milan a Marassi, Genoa in crisi profonda.