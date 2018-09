Serie A, quinta giornata Pareggio tra Milan e Atalanta, a San Siro finisce 2-2 Rossoneri avanti con Higuain e raggiunti una prima volta da Gomez. Di nuovo avanti con Bonaventura, la squadra di Gattuso viene agguantata nel recupero dal subentrato Rigoni

di Nicola Iannello Pareggio in altalena nella partita domenicale delle 18 della quinta giornata. Milan due volte avanti e due volte raggiunto dall’Atalanta. Entrambe le squadre salgono a 5 punti, ma i rossoneri devono recuperare la partita col Genoa.Gattuso con il consueto 4-3-3: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuaín, Çalhanoğlu. Risponde Gasperini con il 3-4-1-2: Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pašalić; Barrow, Gomez.Passano 2’ e il Milan segna: cross di Suso dalla destra (ma col mancino) e girata a prolungare di Higuain che fulmina Gollini. Per il Pipita è il terzo gol di fila dopo quelli a Cagliari e Dudelange, e il 113° in serie A. La reazione atalantina non si vede. I rossoneri tengono il campo e ci provano da lontano. Su Bonaventura, alza in corner Gollini. Al 20’ un gol del centrocampista ex nerazzurro viene annullato per fuorigioco grazie al Var. Dalla distanza ci prova anche Biglia, tiro tropo centrale. Occasione Atalanta al 33’: sugli sviluppi di un corner, Toloi dalla destra fa partire un tirocross su cui si avventa di testa Pašalić sull’altro palo, senza trovare la porta. Il Milan si fa vedere in area avversaria ancora con Bonaventura, ma il colpo di testa è fuori misura. Il quale Bonaventura 6’ dopo, di nuovo di testa, coglie il palo. Al 44’ Kessié si divora il raddoppio in conclusione di un contropiede rifinito da Higuain: a tu per tu con il portiere, il centrocampista ivoriano tenta il colpo sotto ma mette a lato.Nella ripresa, l’Atalanta si ripresenta in campo con Rigoni per Pašalić e Zapata per Barrow. E subito Zapata si rende pericoloso, Donnarumma respinge. Ma il pari orobico arriva con Gomez che chiude in porta un traversone da destra di Zapata (54’). L’equilibrio dura poco. Lo spezza Bonaventura entrando in scivolata su assist da destra di Suso (61’). Al 65’ Gattuso inserisce Abate per Calabria. Milan ancora insidioso: Çalhanoğlu arriva tardi su taglio di Suso. Nel Milan al 74’, Bakayoko per Bonaventura. Nell’Atalanta al 76’ Iličić per Gosens. Il ritmo cala. Si azione d’angolo, de Roon va al tiro, troppo debole per impensierire Donnarumma. L’ultimo cambio di Gattuso è Castillejo per Çalhanoğlu all’85’. Higuain sfutta una verticalizzazione di Bakayoko per inserirsi in area dell’Atalanta, ma il suo tiro colpisce l’esterno della base del palo. Sussulto all’88’: mischione nei 16 metri milanisti dopo uscita a vuoto di Donnarumma, alla fine tira de Roon, Ricardo Rodriguez respinge sulla linea di porta. Finale convulso: Donnarumma fa un miracolo su Zapata, ma nulla può sulla ribattuta al volo di Rigoni (91’).