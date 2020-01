Serie A, anticipo della 19ma giornata Il Milan risorge a Cagliari: 2-0 rossonero firmato Leão e Ibrahimovic Dopo due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite, il Diavolo ritrova i 3 punti, anche grazie allo svedese. Per i sardi, quarta sconfitta di fila e una prestazione negativa con pochissime occasioni create

Condividi

Ibrahimovic c’è e si vede. Dopo il “debutto” al 55’ dello scialbo pareggio interno con la Sampdoria, lo svedese parte titolare contro il Cagliari e trascina il Milan alla vittoria nella ‘Sardegna Arena’. Per i rossoneri, un risultato che viene dopo 2 punti in tre partite (due pareggi inframmezzati dal rovescio con l’Atalanta). Per i rossoblù (in tenuta bianca con croce dei colori sociali) arriva la quarta sconfitta di fila, un brusco ritorno alla realtà dopo una prima parte di stagione condotta al ritmo delle grandi. I sardi restano fermi a 29 punti, un sempre rispettabilissimo sesto posto. Balzo in avanti del Milan, che si issa a quota 25, agganciando provvisoriamente il Parma. Questo l’esito dell’anticipo che apre l’ultima giornata del girone di andata, la diciannovesima di campionato.Maran schiera il 4-3-2-1: Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, João Pedro; Simeone. Risponde Pioli con con il 4-4-2: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoğlu; Ibrahimovic, Leão. Arbitra Abisso di Palermo.Si gioca su buoni ritmi. Prima palla gol al 17’ quando Çalhanoğlu manda Hernandez al tiro da sinistra, Olsen ci mette i piedi. al 31’ Ibrahimovic tenta una magia delle sue, ma il colpo di testa a scavalcare viene toccato dal portiere del Cagliari e pizzica il palo prima di finire sul fondo. Passa un minuto, e su correzione di testa di Romagnoli dopo corner, Leão non trova il tempo per la zampata vincente sul secondo palo. Al 37’ è Çalhanoğlu a provarci di potenza, palla sopra la traversa. Al 38’ si vedono in padroni di casa: Donnarumma sbaglia un’uscita, Nandez cerca di beffarlo con un pallonetto, ma il portiere del Milan recupera la posizione e anche se un po’ goffamente allontana il pallone.Nella ripresa il Milan passa subito al 46’: Castillejo lancia Leão sul centrodestra dell’area avversaria, la girata del brasiliano incoccia il tacco di Pisacane e si impenna beffando Olsen. Reazione Cagliari con una rovesciata di Simeone fuori bersaglio. Al 64’ però (dopo il cambio Bonaventura per Çalhanoğlu) arriva il raddoppio rossonero con Ibra che gira di prima col mancino un traversone basso da sinistra di Theo: sono passati sette anni e 250 giorni dal suo ultimo gol in maglia rossonera, vittima l’Inter nel 2012. Maran corre ai ripari inserendo Cerri per Simeone. Calabria accusa un problema dopo uno scontro di gioco e Pioli lo avvicenda con Conti al 73’. Al 76’ doppio cambio per il Cagliari: Ioniţa per Nandez e Castro per Rog. Al 77’ Faragò svetta di testa su punizione di Cigarini, pallone lontano dalla porta di Donnarumma. All’83’ gol annullato a Ibrahimovic per fuorigioco. La reazione del Cagliari è troppo fiacca per ribaltare il risultato, la porta rossonera non corre mai seri pericoli. Al 90’ Pioli guadagna tempo con Rebić per Leão. Nei 6’ minuti di recupero non accade praticamente nulla. Festa rossonera alla ‘Sardegna Arena’.