Serie A, posticipo della settima giornata Il Sassuolo fallisce l'assalto al secondo posto, Milan passa 4-1 Vantaggio rossonero con Kessié nel finale di primo tempo. Raddoppio di Suso in apertura di ripresa e tris di Castillejo. I neroverdi tentano di rientrare in partita con Djuričić, ma è troppo tardi. Nel recupero, Suso firma la doppietta

Condividi

di Nicola Iannello La vittoria avrebbe portato il Sassuolo da solo al secondo posto. Ma i neroverdi emiliani devono rinunciare il loro sogno perché hanno incontrato sulla loro strada un Milan in gran serata. Al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia finisce 4-1 per i rossoneri (in tenuta bianca da trasferta), i quali trovano l’acuto dopo tre pareggi di fila (ma incassano gol per la dodicesima partita consecutiva in campionato). Il posticipo della domenica sera valido per la settima giornata di serie A ridimensiona le ambizioni del Sassuolo, che rimane comunque al terzo posto con Fiorentina e Inter, a 13 punti. Il Milan sale a quota 9.Roberto De Zerbi con il consueto 4-3-3: Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari e Rogerio; Sensi, l’ex milanista Locatelli e Bourabia; Berardi, l’altro ex rossonero Boateng e Di Francesco. Rino Gattuso con analogo modulo: Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez; Kessié, Biglia e Bonaventura; Suso, Castillejo, Çalhanoğlu.Partenza sprint della partita. Su traversone di Di Francesco, Berardi arriva con un soffio di ritardo. Altro fronte, Suso colpisce la traversa della porta di Consigli. Il ritmo poi cala, fino al 25’ quando Kessié arriva a tu per tu con il portiere neroverde, lo supera con un colpo sotto ma si vede respingere da Lirola il pallone prima che passi la linea di porta. Risposta del Sassuolo, Di Francesco sfonda a sinistra e tira basso, Donnarumma respinge coi piedi. Ancora più grossa la chance neroverde al 34’: palla malamente persa dal centrocampo milanista, Boateng cerca Di Francesco sul secondo palo e solo una scivolata coraggiosissima di Abate impedisce all’attaccante del Sassuolo di segnare a porta vuota. Al 39’ lampo rossonero: Kessié prende palla nella propria metà campo, punta dritto la porta avversaria e giunto al limite scaglia un sinistro rasoterra che batte Consigli per il vantaggio degli ospiti.Ripresa. Allo scoccare del 50’ Suso libera il suo sinistro chirurgico e dal limite lascia di sasso Consigli con una parabola imprendibile. Si accende la partita. Sassuolo al tiro, alto di poco, con Bourabia. Risponde il Milan con Çalhanoğlu, Consigli respinge. Il portiere del Sassuolo poi blocca un destro radente di Bonaventura. Il duello si ripropone, ma dal centro dell’area il tiro del centrocampista del Milan viene respinto dal portiere neroverde. De Zerbi inserisce Boga per Di Francesco e Djuričić per Bourabia al 56’. Ma la partita è controllata dal Milan. Al 60’ Castillejo con un sinistro a incrociare dal limite firma il suo primo gol in maglia rossonera. Al 68’ la partita si riapre con il gol del Sassuolo: Djuričić si gira in area rossonera e insacca fil di palo. Gattuso inserisce Cutrone (di rientro da un infortunio) per Castillejo al 72’. Al 75’ ultimo cambio nel Sassuolo: Babacar rileva Berardi. Al 77’ Laxalt per Çalhanoğlu tra i rossoneri. All’84’ Babacar prova una rovesciata all’altezza del dischetto di rigore ma la mira è sbagliata. Al 90’ Calabria rileva Abate nel Milan. All’ultimo minuto di recupero, Suso calcia una punizione dal limite, riprende la respinta della barriera e trova il gol, convalidato dall’arbitro dopo consulto col Var per possibile fuorigioco di Cutrone (94’).