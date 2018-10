Serie A, ottava giornata Il Napoli batte 2-0 il Sassuolo e torna a -6 dalla Juventus Con un gol in avvio di Ounas e un altro di Insigne nella ripresa, la squadra di Ancelotti tiene il passo della capolista, ma a distanza. Ai neroverdi non basta un buon momento nella fase centrale del secondo tempo e restano a quota 13 punti

di Nicola Iannello Napoli secondo in classifica a 18 punti grazie alla vittoria del San Paolo contro il Sassuolo, fin qui rivelazione del campionato. Ancelotti vede premiate le sua scelte: il giovane Ounas parte titolare e sblocca subito la gara. La squadra di De Zerbi è parsa troppo attendista nella prima frazione; nella ripresa ha subito il raddoppio partenopeo proprio mentre esercitava la sua massima pressione offensiva. Questa in sunto la partita domenicale delle ore 18 dell’ottava giornata di serie A.Ancelotti dà fiducia a Malcuit sulla corsia destra, a centrocampo spazio a Rog, Diawara e Zielinski; in avanti Ounas nel tridente con Mertens e Verdi. Nel 4-3-3 di De Zerbi, il tridente d’attacco è composto in partenza da Djuričić, Boateng e Boga.Ounas si presenta subito con un gran gol, propiziato da un retropassaggio sciagurato di Locatelli: il 21enne algerino stoppa e scarica una gran botta alle spalle di Consigli (3’). Mertens si divora il raddoppio su assist di Zielinski. È poi direttamente il polacco ad arrivare a tu per tu col portiere avversario che lo chiude in corner. Il primo tiro in porta del Sassuolo è al 34’ con Djuričić, Ospina respinge goffamente.Il Sassuolo rientra dagli spogliatoi con Berardi al posto di Boga e Bourabia per Locatelli, ma il copione non cambia. Ancora Ounas pericoloso, con un rasoterra che finisce sull’esterno della rete di Consigli. Il portiere neroverde deve volare su un destro maligno di Insigne (dal 51’ per Ounas). Occasionissima per il Sassuolo al 63’: Berardi serve Djuričić in area sulla sinistra, ma il mancino dell’attaccante serbo viene respinto di piede da Ospina. Buon momento neroverde. Berardi ci prova dal limite, il portiere partenopeo mette in angolo. Ma è il Napoli a segnare al 72’: Hysaj sfonda a sinistra, palla a Insigne che con un tiro a girare batte Consigli. Ospina poi tiene gli avversari a distanza con parate su Babacar (dal 69’ per Boateng) e Berardi. Dall’87’ Sassuolo in dieci per il rosso diretto a Rogerio per un calcione a Callejon (dal 69’ per Verdi).