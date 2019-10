Serie A, settima giornata Pareggio senza reti tra Torino e Napoli: 0-0 I partenopei non riescono a tenere il passo dell'Atalanta, che li ha scalzati dal ruolo di terza forza del campionato. Granata a metà classifica con 10 punti

Non si fanno male Torino e Napoli nella partita delle 18 domenicali della settima giornata di campionato. Tra granata e azzurri (in divisa bianca da trasferta) finisce 0-0. In attesa del big match tra Inter e Juventus, i partenopei non riescono ad accorciare più di tanto il divario dalla testa della classifica: i punti sono 13, 3 in meno dell’Atalanta, terza forza della serie A, vittoriosa sul Lecce. Per il Toro, che veniva da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, la classifica dice 10 punti. Il Napoli era reduce dal successo col Brescia dopo il brusco ko interno col Cagliari.Allo ‘Stadio Grande Torino’, Mazzarri, dopo la cancellazione della squalifica, si presenta con il 3-5-2: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Baselli, Lukić, Rincon, Laxalt; Verdi, Belotti. Ancelotti schiera il 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Arbitra Doveri di Roma.Buon avvio dei partenopei che al 10’ vanno al tiro con Fabian Ruiz, Sirigu mette in angolo. Al 24’ su invito di insigne lo spagnolo manca la deviazione decisiva a pochi passi dalla porta. Al 27’ si vede il Torino con Rincon che di testa mette sopra la traversa. Chance per gli ospiti un minuto dopo, con Mertens che conclude di poco a lato. Al 32’ Hysaj ricade male e si infortuna, lo sostituisce Ghoulam (34’).In avvio di ripresa, Rincon ci riprova di testa, Meret blocca in due tempi. Al 51’ gol di Belotti annullato per fuorigioco. Meret anticipa Verdi in uscita e va a rinviare da fuori area. Proteste granata per un contatto tra Ghoulam e izzo, Doveri sorvola (56’). Al 61’ Ancelotti manda in campo Callejon per Lozano; al 67’ è la volta di Llorente per Insigne. Al 69’ lo spagnolo di testa manca la porta su cross di Di Lorenzo. Al 71’ Meïté rileva Baselli nel Toro. Al 74’ Luperto devia in angolo una bomba di Ansaldi. Secondo cambio granata: Ola Aina per Lukić all’83’. Ultima sostituzione di Mazzarri all’89’: Iago Falque avvicenda Verdi. Immediatamente lo spagnolo va al tiro col mancino dal limite, Meret sicuro a terra. Il risultato non cambia.